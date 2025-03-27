"Для разминирования страны нужно более 120 лет": сапер НГУ об очищении Донбасса от мин и провале контрнаступления 2023-го

"Кракен" рассказал, как работают саперы и как избежать потерь

В Украине статистика с минированием будет хуже, чем в Сирии, Ираке. Столкнуться с взрывоопасными предметами можно не только в прифронтовых городах, но и в тыловых. Один год войны равняется 10 годам разминирования местности.

О минной угрозе во время контрнаступления ВСУ в 2023 году, автоматизации разминирования с помощью дронов – в интервью с "Кракеном" Андреем Маркиным, сапером инженерно-саперной роты батальона поддержки бригады Национальной гвардии "Рубеж".

Разминирование Донецкой области

— Как ты оцениваешь ситуацию с заминированием в Донецкой области в целом?

— Ситуация сложная – враг минирует даже неожиданные участки. Нам нужно больше саперных групп, также большую роль играет техника, которая есть у западных партнеров, например, танки для разминирования и т.д. Танки для разминирования используют катки, в результате работы которых мины взрываются на поверхности.

Подразделение "Кракена". Фото: Lords of storm

— Что зачищается в первую очередь?

— Когда есть подходы к городу, очищаем логистические пути для обеспечения передвижения войск и доставки помощи. Затем проверяем территории: поля, дворики, здания. Это долгий процесс, потому что нужно быть очень аккуратными. В первую очередь работают саперы с миноискателями, но это не всегда дает быстрый результат. Если есть сомнения, применяем щупы для ручной проверки почвы.

— Какая главная проблема разминирования поселков, городов, которые удается освободить?

— В городах большая проблема с минированием зданий, подъездов, дворовых территорий, заминирован каждый сантиметр. В таких условиях саперы должны работать вручную, все упирается во время. Плюс количество мин: у РФ ресурса много, особенно опасны СВУ (самодельные взрывные устройства. — Ред.), их очень сложно обнаружить. Они не подлежат стандартам, это творчество. Могут прикрепить проволоку к датчику света или поставить мину на кнопку, которая срабатывает при движении. Элементарно – человек проходит мимо, датчик реагирует и подрывает его. Можно поставить такой механизм на что угодно — велосипед, оставленный у дороги, игрушку, животное. Всё зависит от фантазии того, кто это делает.

— Как определить количество людей, которых нужно привлечь к разминированию?

— Это зависит от масштаба угрозы. На больших территориях работают специализированные подразделения, а иногда и батальоны. Если речь идет о большом районе, например, после освобождения города, мы работаем группами, но и каждая группа имеет свою специализацию. Например, одна группа работает на разминировании линии фронта, а другая – на очистке городов. Это позволяет быть эффективными и быстро выполнять задачи.

Контрнаступление 2023 года. Россияне создавали смертельные заминированные коридоры

— Насколько плотно заминированы подходы к российским позициям? Можно ли было предусмотреть такое количество мин?

— Поля были настолько плотно нашпигованы минами, что техника не могла продвигаться. Минирование было многоуровневым, и даже когда мы думали, что коридор расчищен, обнаруживали новые ловушки. Россияне устанавливали мины, регулярно меняли их расположение, добавляя хаос в наши действия.

— Как именно россияне строили минные заграждения?

— Они использовали все возможное – классические минные поля дополнялись ловушками, растяжками, каскадным минированием, когда подрыв одной мины запускал целую цепь взрывов. Плюс дистанционное минирование после наших прорывов. Это была не просто тактика сдерживания, а сознательное создание смертельных коридоров, где каждый метр мог быть последним.

Замаскированная противопехотная мина ОЗМ-72. Фото: "Армия Информ"

— Что больше всего тормозило продвижение?

— Часто работали вручную. Особенно сложные – посадки, поля. Это значительно тормозило продвижение, потому что обеспечить безопасность без полного разминирования нельзя.

Все понимали, что спешка означает смерть. Вначале все верили в скорый прорыв, но когда столкнулись со сплошным минным полем, моральный дух упал. Пехота не могла идти вперед без саперов, а саперы не могли нормально работать под огнем.

Без массового использования дронов и лучшего взаимодействия саперов и штурмовиков – история повторится

— Почему техника для разминирования не сработала?

— Советские УР-77, европейская машина разминирования Bozena-5 и другие использовались, но их эффективность была ограниченна. Противник ставил мины так, чтобы они не сдетонировали от классических подходов. Противопехотные и мины-ловушки приходилось искать вручную.

— Приходилось ли пехоте идти вперед без полного разминирования?

— Да, и это приводило к потерям. Подразделения получали приказ двигаться, когда зона еще не была полностью зачищена. Минная опасность заставляла штурмовые группы обходить основные маршруты, но альтернативных путей часто не было.

На разминирование одного квадрата уходило много времени. Командование одновременно требовало быстрого темпа. Враг очень плотно минировал дороги, поля, лесопосадки.

— Как избежать таких потерь?

— Без массового использования дронов, инженерных машин нового поколения и лучшего взаимодействия между саперами и штурмовиками – история повторится. Следует учитывать реальные условия боя, а не только теоретические предположения.

Автоматизация войны. Дрон может выполнить задание точнее, чем человек

— Применяли ли при контрнаступлении дроны для обнаружения и обезвреживания мин?

— Дронов не хватало. В то время они еще не были достаточно развитыми для того, чтобы эффективно использоваться для таких задач.

— А теперь?

— Сейчас дроны круто обезвреживают мины. Выявляется мина, подлетает дрон, сбрасывает заряд, и он детонирует, уничтожая российскую мину.

Фото: Lords of storm

— А обнаруживать мины дронами?

— Обнаружение мин дронами – это сложно. Их часто маскируют, закапывают, насыпают из РСЗО. Поэтому эти задачи выполняются дронами на земле. Оператор управляет устройством, проезжающим по территории, и, если есть мина, дрон с помощью камеры ее видит. Информация поступает оператору, принимающему решение о дальнейших действиях. Дрон может выполнить эту задачу более точно, чем человек: он не боится приближаться к опасным объектам. Он может быстро обезвреживать мины без прямого контакта человека. Мы активно используем DJI Mavic. Дроны в современных боевых действиях не ограничиваются только атакующими функциями.