Розміновувачі-роботи "Змій": що вони можуть та які бувають (фото, відео)

Робот-сапер має невеликі розміри та може проїхати там, куди інші машини не дістають

Велика частина України замінована, тож машини для розмінування мають неабияку важливість. Вони потрібні військовим для проходження мінних загороджень ворога, а також цивільним, зокрема аграріям, для того, щоб безпечно вести посівну та збирати врожай.

Українська компанія Rovertech створила багаторазовий мобільний розміновувач "Змій". Він перший, який кодифікований Міноборони та НАТО. "Змій" може витримати вибухи навіть протитанкових мін. Він невеликого розміру та має достатню потужну броню, щоб розміновувати потрібні ділянки на фронті. В компанії стверджують, що "Змій" v1.2 в 40 разів знижує витрати на розмінування.

Розміновувач можна інтегрувати з дронами, щоб точніше прокладати маршрут для саперів або при проведенні важкої бойової техніки. Найголовніше — така роботизована платформа зберігає життя військових. "Змій" ефективний проти протипіхотних мін ПМН-2, ПМН-4, ПФМ-1, ОЗМ-72, протитанкових мін ТМ-62 на різних ґрунтах, в тому числі на піску.

Підрив "Змія" на протитанковій міні

Технічні характеристики "Змій" v1.2

Вага — 950 кг

Запас ходу — 20 км

Швидкість — 8 км/год

Дальність зв’язку — від 1000 м

Час розгортання — до 3 хв

Кількісність операторів — 2

За день розміновує — 1-2,5 га.

На одному заряді може проїхати 3 га.

"Змій"-500

"Змій"-500 — нова розробка. Він пробиває землю на глибину 15 сантиметрів та має міцне бронювання. "Він переживає протитанкову міну в 99% випадків", — розповідає "Мілітарному" власник компанії Богдан Змій, зазначаючи, що поки ефективність 100%, але є можливість похибки. Після підриву на протитанковій міні в найгіршому випадку може бути пошкоджений вал з ланцюгами, аби його замінити потрібно 20 хвилин. Ефективний проти протипіхотних мін, мін-"пелюсток", розтяжек, ПМН, протитанкових мін тощо. Має той самий запас ходу у 20 км, проте відстань до оператора може становити до 3 км, а максимальна площа розмінування за день — 2-3 га.

Раніше "Телеграф" розповідав про шведський розміновувач ScanJack 3500. Це велика машина, яка важить 40 тонн та пробиває землю для пошуку мін на 40 см.