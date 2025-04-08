В Україні похолодає ще сильніше: все змінить новий циклон
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Вже 10 квітня в Україну прийде черговий циклон
В Україну вже скоро повернеться тепло, проте перед цим зимовий холод ще встигне проявити себе. Найближча ніч буде ще холоднішою.
Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталії Діденко. За її інформацією, у ніч на 9 квітня очікуються заморозки — до -5 градусів.
Вдень у середу також буде холодно.
"Протягом 9 квітня +1+6 градусів, на Луганщині +6+9 градусів", — каже вона.
У Києві середа пройде без опадів, але вночі заморозки спустять стовпчики термометрів до -1…-3 градусів. Вдень буде не сильно тепліше +1…+3 градуси.
Ба більше, за прогнозом, вже 10 квітня в Україну прийде черговий циклон.
"Добавиться опадів і посилиться вітер!", — каже Діденко.
Однак потепління не змусить довго на себе чекати.
"Потепління та нарешті припинення цього неподобства – з Вербної неділі. Вже в середині квітня в Україні буде +12+18 градусів", — прогнозує синоптик.
Нагадаємо, про те, чому в Україну посеред весни прийшла зима, ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Синоптик Ігор Кібальчич пояснив те, що відбувається, і дав свій прогноз.