В Україні похолодає ще сильніше: все змінить новий циклон

Вже 10 квітня в Україну прийде черговий циклон

В Україну вже скоро повернеться тепло, проте перед цим зимовий холод ще встигне проявити себе. Найближча ніч буде ще холоднішою.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Наталії Діденко. За її інформацією, у ніч на 9 квітня очікуються заморозки — до -5 градусів.

Вдень у середу також буде холодно.

"Протягом 9 квітня +1+6 градусів, на Луганщині +6+9 градусів", — каже вона.

У Києві середа пройде без опадів, але вночі заморозки спустять стовпчики термометрів до -1…-3 градусів. Вдень буде не сильно тепліше +1…+3 градуси.

Ба більше, за прогнозом, вже 10 квітня в Україну прийде черговий циклон.

"Добавиться опадів і посилиться вітер!", — каже Діденко.

Однак потепління не змусить довго на себе чекати.

"Потепління та нарешті припинення цього неподобства – з Вербної неділі. Вже в середині квітня в Україні буде +12+18 градусів", — прогнозує синоптик.

Нагадаємо, про те, чому в Україну посеред весни прийшла зима, ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Синоптик Ігор Кібальчич пояснив те, що відбувається, і дав свій прогноз.