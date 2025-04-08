Коли похолодання в Україні різко зміниться теплом: деяким регіонам не пощастить

Дощі та мокрий сніг йтимуть весь тиждень

Україну посеред весни накрило серйозне похолодання.Стовпчики термометрів по всій країні опускаються мало не до нуля, а вночі можуть навіть переступити цю межу. Проте зимова погода не затримається надовго.

Про це свідчить прогноз "Укргідрометцентру". За його даними, вже до вихідних погода в Україні серйозно налагодиться.

Так, із середи по п’ятницю середня температура повітря по всій країні складатиме +4…+7 градусів, а вночі — 0…-4. У багатьох регіонах очікуються дощі та мокрий сніг.

9 квітня

10 квітня

11 квітня

Однак у суботу 12 квітня відбудуться різкі зміни. Через хмари почне виглядати сонце, а опади будуть зменшуватися. Не пощастить із ними лише південним регіонам. Повітря цього дня, згідно з прогнозом, у середньому по країні прогріється до +9…+11 градусів. Найтепліше буде в західних регіонах.

12 квітня

Нагадаємо, про те, чому в Україну посеред весни прийшла зима, ви можете дізнатися у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Синоптик Ігор Кібальчич пояснив те, що відбувається, і дав свій прогноз.

Раніше ми писали про те, як виглядали засніжені міста України у вихідні.