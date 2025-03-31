Засипле снігом та вдарить мороз. Коли в Україні суттєво погіршиться погода

На зміну теплу прийде значне похолодання

Вже не раз після довгої аномально теплої погоди весною на зміну їй приходили затяжні холоди і рясні опади. У 2025 році, судячи з оновлених прогнозів, такий сценарій також цілком імовірний. Березень у більшості регіонів України виявився рекордно теплим і за середньомісячною температурою суттєво перевершив минулі роки. У перші дні квітня тепла погода ще пануватиме в нашій країні. Але на крайній півночі Європи намітяться перші передумови істотних змін.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, очікується, що приблизно з 5 квітня холодне арктичне повітря з боку Фінляндії та Баренцевого моря рушить до центральної частини Європи. На цьому фоні також активізується циклонічна діяльність над Україною та країнами Балканського півострова. Все це спричинить відчутне похолодання, особливо на Правобережжі України, яке триватиме до кінця першої декади місяця.

З 1 по 5 квітня в нашій країні спостерігатиметься дуже тепла та волога погода, з дощами та туманами. Температура повітря коливатиметься вночі в межах +1…+8°С, удень +5…+12°С; у південно-східній половині України відчутно тепліше – вночі +3…+10 °С, удень +13…+18 °С, у Криму, Херсонській області та на крайньому сході часом +19…+22 °С. Вітер переважно очікується слабким, змінних напрямів і лише у західних та південних регіонах 2 – 3 квітня можливе посилення часом до 12 – 17 м/с.

Найскладніші погодні умови очікуються 6 – 7 квітня. Циклон над центральними областями України призведе до випадання снігу, мокрого снігу у західних та північних регіонах. Місцями снігопади можуть бути сильними, а на тлі посилення північного та північно-західного вітру перетворитися на хуртовини. Лівобережжя України та південні регіони в цей час залишаться в умовах теплої повітряної маси, тому опади пройдуть у вигляді дощів, місцями можливі грози.

На карті для наочності прогностична інформація про розташування, інтенсивність циклону та вид опадів (дощ / сніг – фіолетовий колір) в Україні на 6 квітня 2025 року:

8 квітня циклон залишить територію нашої країни, а за ним пошириться холодна повітряна маса, яка охопить усі регіони. Температура повітря знизиться вночі до -1…+5°С, удень до +2…+8°С. У західних та північних областях з 7 по 10 квітня вночі місцями морози можуть зміцніти до -2…-8°С. Таким чином, середньодобові показники температури виявляться на кілька градусів нижче за кліматичну норму.

Більш детально за розвитком погодних умов, штормовими сповіщеннями та прогнозами рекомендуємо стежити на офіційному сайті Українського гідрометцентру, який оперативно підготує необхідну інформацію для попередження населення у разі різких змін погоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні прогнозують тепло до +20 градусів.