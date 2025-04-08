В Украине похолодает еще сильнее: все изменит новый циклон

Уже 10 апреля в Украину придет очередной циклон

В Украину уже скоро вернется тепло, однако перед этим зимний холод еще успеет проявить себя. Ближайшая ночь будет еще холоднее.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко. По её информации, в ночь на 9 апреля ожидаются заморозки — до -5 градусов.

Днем в среду также будет холодно.

"На протяжении 9 апреля +1+6 градусов, в Луганской области +6+9 градусов", — говорит она.

В Киеве среда пройдет без осадков, но ночью заморозки опустят столбики термометров до -1…-3 градусов. Днем будет не сильно теплее ​​+1…+3 градуса.

Более того, согласно прогнозу, уже 10 апреля в Украину придет очередной циклон.

"Прибавится осадков и усилится ветер!, — говорит Диденко.

Однако потепление не заставит долго себя ждать.

"Потепление и наконец прекращение этого безобразия – с Вербного воскресенья. Уже в середине апреля в Украине будет +12+18 градусов", — прогнозирует синоптик.

Напомним, о том, почему в Украину посреди весны пришла зима, вы можете узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. Синоптик Игорь Кибальчич объяснил происходящее и дал свой прогноз.