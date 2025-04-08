Історична будівля в Києві з "балконом Грушевського" опинилася під загрозою: де вона знаходиться і чим особлива (фото)

Знакова історична будівля в центрі Києва опинилася під загрозою

Київський окружний адміністративний почав розгляд справи щодо позбавлення статусу пам'ятки архітектури будинку готелю "Древня Русь". Ця будівля, розташована в історичному центрі Києва, має багату історію та архітектурну цінність, як один з найстаріших прикладів неоренесансу в місті.

Будинок готелю "Древня Русь", розташований на розі вул. Володимирської та Софійської, має багату історію, пов'язану з архітектурою та політичними подіями України. Ця будівля була зведена у 1870 році за проєкт відомого архітектора Афіногена Сопоцинського в стилі класицизму з елементами неоренесансу.

Готель "Древня Русь"

На кінець ХІХ — початку XX століття садиба змінила кілька власників. З 1879 по 1901 роки нею володіли купець та ресторатор Опанас Дьяков, а згодом донька підполковника С. Самойлова. У період з 1910 по 1918 роки садибою володів дворянин Антон Ржепецький, який на той час обіймав посаду голови Товариства взаємного кредиту та був радником Київської міської думи. Пізніше, у 1918 році, він став міністром фінансів в уряді Гетьмана Павла Скоропадського.

На початку XX століття в будівлі розмістився невеличкий готель "Давня Русь", який мав лише 11 номерів. На першому поверсі також працював ресторан з однойменною назвою, де гостям пропонували широкий вибір українських страв.

За міською легендою, саме з балкона цього будинку Михайло Грушевський проголосив IV Універсал Центральної Ради, хоча жодних підтверджень цієї події не знайдено.

IV Універсал, проголошений у січні 1918 року, став символом боротьби України за самостійність і суверенітет. Цей документ проголосив Україну незалежною державою, що стало важливим кроком у формуванні української державності. Хоча точне місце проголошення Універсалу досі є предметом дискусій серед істориків, легенда про готель "Древня Русь" залишається частиною міської історії Києва. Сьогодні будинок став важливим елементом історико-архітектурного оточення Софії Київської — пам'ятки ЮНЕСКО.

Сучасний стан

Сьогодні компанія ТОВ "Курдонер" планує зведення на місці цієї історичної будівлі нового багатофункціонального бізнес-центру. Цей проєкт викликає дискусії серед громадськості щодо збереження історичної спадщини Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що будинок Київського повітового земства на Рейтарській у Києві можуть відновити. Наприкінці лютого 2025 року Київський апеляційний суд підтримав скаргу активіста Богдана Білецького і заборонив будь-які дії, які можуть пошкодити або знищити будівлю.