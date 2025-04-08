Историческое здание в Киеве с "балконом Грушевского" оказалось под угрозой: где оно находится и чем особенное (фото)

Знаковое историческое здание в центре Киева оказалось под угрозой

Киевский окружной административный начал рассмотрение дела о лишении статуса памятника архитектуры здания гостиницы "Древняя Русь". Это здание, расположенное в историческом центре Киева, имеет богатую историю и архитектурную ценность как один из старейших примеров неоренессанса в городе.

Здание гостиницы "Древняя Русь", расположенное на пересечении ул. Владимирской и Софийской имеет богатую историю, связанную с архитектурой и политическими событиями Украины. Это здание было построено в 1870 году за проект известного архитектора Афиногена Сопоцинского в стиле классицизма с элементами неоренессанса.

Отель "Древняя Русь"

К концу XIX — началу XX века усадьба сменила несколько владельцев. С 1879 по 1901 годы ею владели купец и ресторатор Афанасий Дьяков, а впоследствии дочь подполковника С. Самойлова. В период с 1910 по 1918 годы она принадлежала дворянину Антону Ржепецкому, занимавшему в то время должность председателя Общества взаимного кредита и являвшийся советником Киевской городской думы. Позже, в 1918 году он стал министром финансов в правительстве Гетмана Павла Скоропадского.

В начале XX века в здании разместилась небольшая гостиница "Древняя Русь", которая имела всего 11 номеров. На первом этаже работал ресторан с одноименным названием, где гостям предлагали широкий выбор украинских блюд.

Согласно городской легенде, именно с балкона этого дома Михаил Грушевский провозгласил IV Универсал Центральной Рады, хотя никаких подтверждений этого события не найдено.

IV Универсал, провозглашенный в январе 1918 года, стал символом борьбы за самостоятельность и суверенитет. Этот документ провозгласил Украину независимым государством, что явилось важным шагом в формировании украинской государственности. Хотя точное место провозглашения Универсала до сих пор является предметом дискуссий среди историков, легенда об отеле "Древняя Русь" остается частью городской истории Киева. Сегодня здание стало важным элементом историко-архитектурного окружения Софии Киевской – достопримечательности ЮНЕСКО.

Современное состояние

Сегодня компания ООО "Курдонер" планирует строительство на месте этого исторического здания нового многофункционального бизнес-центра. Этот проект вызывает дискуссии среди общественности о сохранении исторического наследия Киева.

Ранее Телеграф рассказывал, что дом Киевского уездного земства на Рейтарской в Киеве могут восстановить. В конце февраля 2025 года Киевский апелляционный суд поддержал жалобу активиста Богдана Белецкого и запретил какие-либо действия, которые могут повредить или уничтожить здание.