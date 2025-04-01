Будинок Київського повітового земства на Рейтарській у Києві можуть відновити: що вирішить суд

Суд вирішить долю історичної пам'ятки на Рейтарській

1 квітня 2025 року відбудеться вирішальне засідання у справі щодо зобов'язання забудовника будівельної компанії "Нест" відновити пам'ятку історії – Будинок Київського повітового земства. Ця справа набула широкого резонансу серед громадськості та активістів, які борються за збереження історичної спадщини Києва.

Як нагадав столичний активіст Дмитро Перов, у вересні 2023 року будівельна компанія "Нест" розпочала демонтаж внутрішнього дворового об'єму пам'ятки, що викликало широкий протест серед громади та активістів. Компанія намагалася позбавити будівлю статусу пам'ятки історії, однак ці спроби були частково успішними лише щодо дворового флігеля. Судові рішення підтвердили статус будівлі як пам'ятки архітектури та історії місцевого значення, що забороняє її знесення

Будинок Київського повітового земства, збудований у 1913 році за проєктом архітектора Івана Біляєва, є цінним архітектурним об'єктом, розташованим на вулиці Рейтарській у Києві. Ця будівля не лише має історичне значення, але й є прикладом стилю модерн початку XX століття, хоча деякі джерела вказують на вплив історизму.

Архітектурний Стиль

Будинок Київського повітового земства збудований у стилі модерн, який був популярним у той час. Цей стиль характеризувався використанням нових матеріалів та технологій, а також акцентом на функціональності та простоті форм. Будівля має Г-подібну форму у плані, що складається з фасадного будинку та дворового флігеля, який був знесений у 2023 році.

Будівля має ряд архітектурних елементів, які підкреслюють її історичну цінність. Фасад будівлі зберігся у відносно хорошому стані і демонструє характерні риси модерну, такі як простота ліній та використання орнаментів у мінімальній кількості. Дворовий флігель, який був знесений, мав вікна та двері, які відповідали архітектурним стандартам початку XX століття.

Історія будівлі

Будинок Київського повітового земства був частиною Київської повітової земської управи, яка відігравала важливу роль у місцевому самоврядуванні та розвитку регіону. У цьому будинку проживав і працював відомий громадський діяч Микита Юхимович Шаповал. Крім того, тут містився Гідромеліоративний інститут, де навчався Георгій Якович Синіцин.

Судові рішення

Наприкінці лютого 2025 року Київський апеляційний суд підтримав скаргу активіста Богдана Білецького і заборонив будь-які дії, які можуть пошкодити або знищити будівлю. Суд також зобов'язав забудовника відновити зруйнований флігель. Ці рішення свідчать про те, що судова система України починає надавати більшої уваги захисту культурної спадщини країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що впливовий політик довів до занепаду легендарну садибу в центрі Києва. Суд ухвалив рішення повернути у власність громади частину садиби Терещенків, яка розташована на бульварі Тараса Шевченка.