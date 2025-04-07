Йому вже більше 260 років: як виглядає найстаріший житловий будинок Києва і де його знайти (фото)

З цією унікальною пам'яткою архітектури пов'язані імена Григорія Сковороди та відомого київського підприємця Максима Нечаєва

На Контрактовій площі, 7, у серці Києва – Подолі, стоїть найстаріший житловий будинок Києва, який уже понад 250 років спостерігає за життям міста. Ця унікальна споруда є не лише свідком історії, але й живим символом традицій та спадщини Києва.

Будинок, що переходив від козацької старшини до купецьких родин, а нині належить шостому поколінню родини Малєєвих, може розповісти захопливу історію Києва через долі своїх мешканців. Ось, що "Телеграф" з'ясував про це.

Історія будинку: від козацької доби до сучасності

Першим власником цієї ділянки був Леонтій Вишневський, син козацького полковника Федора Вишневського. Саме він привіз до Петербурга талановитого хориста Олексія Розумовського, який згодом став "цивільним" чоловіком імператриці Єлизавети Петрівни. У 1765 році син Федора успадкував ділянку землі з одноповерховим дерев'яним будинком на Подолі. За переказами, домашнім вчителем дітей Вишневського був Григорій Сковорода.

У 1860 році садиба перейшла до Марії Юхимівни Ружковської, і саме тоді будинок був перебудований на кам'яний, набувши сучасного вигляду. У 1891 році будинок придбав купець Максим Федорович Нечаєв, відомий своїми знаменитими "нечаївськими" пряниками, які були популярні в усій Російській імперії під час Київських контрактових ярмарків.

Романтична історія сім'ї Малєєвих

Сергій Малєєв, батько нинішнього господаря Костянтина Сергійовича, походив з родини кадрових військових. Його життя було складним: він пройшов через війну, табір і повернувся до Києва, де випадково зустрів Іннину Нечаєву, свою майбутню дружину. Ця романтична історія стала легендою серед київських екскурсоводів.

Костянтин Сергійович народився в 1954 році та став спадкоємцем цієї унікальної історії. У 1990 році сім'я змогла приватизувати будинок і продовжує його доглядати. Сьогодні будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення і використовується як музей.

Сучасність

Перед будинком росте тополя, посаджена матір'ю Костянтина Малєєва 9 травня 1945 року. Будинок став частиною туристичних маршрутів Києва, приваблюючи відвідувачів своєю унікальною історією та архітектурою. Внучка Костянтина Сергійовича є шостим поколінням сім'ї, яке народилося в цьому будинку, продовжуючи традицію збереження історії Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав, де знаходиться "будинок Кличка" і скільки коштує жити поруч з мером. Це одна з найкрасивіших історичних будівель Києва.