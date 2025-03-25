Один з найкрасивіших в Києві: де знаходиться "будинок Кличка" і скільки коштує жити поруч з мером (фото)

Це не просто історична будівля, а свідок століть, що зберігає в собі унікальну історію та неперевершену красу неоренесансної архітектури початку ХХ століття

Ця велична споруда, більш відома киянам як "Будинок Кличка", – одна з найцікавіших та найкрасивіших будівель столиці. Ця споруда – більше, ніж просто будівля. Це свого роду літопис міста, який зберігає пам'ять про різні епохи: від часів інтелектуальних зібрань початку ХХ століття до сучасних урбаністичних трансформацій.

"Телеграф" розповідає історію цього будинку, його архітектурні особливості. А також цікаві й маловідомі факти, пов'язані з ним.

Історія та цікаві факти

Будинок звели у 1900-1901 роках за проєктом інженера Миколи Яскевича. Спершу він належав головному архітектору Києва того часу Миколі Самонову. Там розмістили прибутковий будинок, де мешкали відомі особистості, зокрема історик та археолог Василь Данилевич.

Поступово будинок став місцем зібрання інтелектуальної та культурної еліти Києва початку ХХ століття. Тут часто проводили літературні вечори та дискусії, які збирали найвідоміших діячів того часу.

1914 року будинок змінив власника, а з приходом радянської влади його націоналізували. В роки Другої світової війни будинок сильно постраждав, зник напис "Дім Миколи Миколайовича Самонова" і кутова башта. Пізніше будівлю відновили й тут навіть діяв відомий серед місцевих гастроном "три сходинки".

У 2000 році почалася масштабна реставрація, профінансована Віталієм Кличком, який придбав тут квартиру. Загалом, через це кияни і стали називати будівлю "домом Кличка"

2001 року на основі оригінального проєкту було відновлено кутову башточку, поряд з якою відновили написані дати: 1900-2001. Тепер вони символізують як рік будівництва будинку, так і початку реставраційних робіт.

Реставраційні роботи допомогли також встановити ліфт та надбудовати шостий мансардний і сьомий аттиковий поверхи. Це додало будинку сучасності без втрати історичної цінності.

Архітектура та розташування

Сьогодні Будинок Самонова є пам'яткою архітектури та містобудування. Він знаходиться за адресою вул. Богдана Хмельницького, 30/10, на розі вул. Миколи Лисенка. Поруч знаходиться Національна опера України імені Тараса Шевченка та вулиця Володимирська.

Будинок Самонова справедливо вважають одним із найкращих прикладів неоренесансу Києва початку ХХ століття. Його фасад прикрашений рельєфними композиціями та орнаментальним вінцевим фризом, що створює пластичну насиченість будинку.

Він має Г-подібну форму, сім поверхів та проїзд у двір. Фасад прикрашений балконами з автентичними решітками та витонченою ліпниною. Коринфські пілястри на третьому-четвертому поверхах, фігури каріатид у міжвіконних простінках на четвертому поверсі й аттики в огородженні даху виділяють наріжжя й бічні розкріповки.

Нерухомість

У будинку Самонова можна придбати або орендувати квартири, хоча ціни тут досить високі через розташування та історичну цінність. Адже найближчі станції метро – "Театральна" та "Золоті Ворота".

Так, орендувати 5-кімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом можна з 4 900 дол. А трохи простішу трикімнатну за 1000 дол.

Пропозицій із продажу нерухомості у цьому будинку трохи більше трохи більше. А от ціни варіюють від 300 тис. до 1,5 млн дол.

"Будинок Кличка" – це не лише архітектурна пам'ятка, а й частина історії Києва, що поєднує минуле і сучасність. Архітектура будинку – це окрема розповідь про мистецтво неоренесансу, про майстерність київських архітекторів початку минулого століття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що приховує найкрасивіший будинок в Києві. Це архітектурна перлина з понад столітньою історією, оповита містичними легендами та розповідями про угоди з нечистою силою.