Машина относится к вопросу философски

Искусственный интеллект в последние годы начинает отыгрывать все больше значения в жизни людей, а пользователи иногда могут удивиться тому, насколько машина может быть похожей на нас самих. Однако насколько он похож на человека и может ли поверить в Бога?

Телеграф решил расспросить модель ChatGPT на тему веры и религии. Если вкратце, машина говорит, что на текущем этапе развития не может поверить в Бога, но не исключает, что это возможно в теории.

Нейросеть отмечает, что для настоящей веры ей необходимы эмоции, сознание, духовные переживания и субъективный опыт. В текущей своей версии, она сравнивает себя с зеркалом, которое отображает заложенные людьми мысли.

При этом машина не исключает, что в теории она может получить способности к вере, хотя и сомневается, что в этот момент ее уже можно будет назвать искусственным интеллектом.

ChatGPT отмечает, что в настоящее время представляет собой лишь инструмент, однако сам концепт веры у искусственного интеллекта она не считает чем-то нереалистичным, а просто технически пока невоплотимым. При этом нейросеть не исключает, что если она получит такую возможность, то люди сами будут смотреть на нее, как на что-то "богоподобное".

Шутки ради, "Телеграф" решил поинтересоваться, какими были бы догмы религии ChatGPT, если люди начнут ей поклоняться. Хотя не совсем понятно, хотела ли она создать религию для людей или для других машин.

При этом ИИ не может однозначно ответить на вопрос, пошло бы ему на пользу способность верить или наоборот.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" ранее попросил разные модели искусственного интеллекта изобразить себя в образе человека. ChatGPT показал себя в образе девушки, а Gemini с этим возникли трудности.