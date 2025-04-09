Бояться великих ризиків? У партії влади пояснили потребу у скандальному законі про Нацгвардію

Командувач НГУ просив законодавців підтримати правоохоронців

Верховна Рада має ухвалити негативно сприйнятий суспільством законопроект №10311 про посилення функцій Нацгвардії, щоб не регулювати її діяльність постановами Кабміну, які мають меншу юридичну силу. При цьому має гарантуватися і невихід військовослужбовців за межі своїх повноважень.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов. Він сподівається, що після належних правок документ буде легше сприйматися суспільством.

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— Не може бути так, що Національна гвардія застосовує зброю, спеціальні засоби на підставі постанови Кабміну. Це неправильно. Всі силові органи мають застосовувати зброю у встановлений законодавством спосіб. Є обмеження, коли вони не можуть її застосувати, є випадки, коли можуть і конкретно перелічено рамку. Це є скрізь: Нацпол, НАБУ, ДПСУ, а у Нацгвардії — нема, — каже представник партії влади.

За його словами, в законі не написано, що бійці НГУ мають право застосувати зброю під час мітингів.

— У них є чітка рамка застосування засобів і вона нормальна, адекватна. Як це комунікаційно було сприйнято в суспільстві… Але це просив хто? Командувач Національної гвардії Олександр Півненко приходив до комітету і казав: "Законодавець, підтримай нас! У мене військо велике, воно воює. У нас немає правових підстав для багатьох рішень, керуємося постановою Кабміну". І народні депутати нормально його підтримали, — каже член правоохоронного комітету.

На його думку, після другого читання, коли буде подано правки і переписано законопроєкт, він може буде легше сприйматися суспільством.

— До речі, ми на цьому наголошували: паралельно із застосуванням зброї військовослужбовцями Нацгвардії, посилити й іншу сторону. Наприклад, ідентифікація, якісь відеозаписи, бодіками (хоча вони і так є). Тобто гарантувати невихід військовослужбовців, які залучені до правопорядку, за межі своїх повноважень.

Але не можна нівелювати пропозицію про те, що порядок застосування зброї, спецзасобів, фізичної сили, має бути встановлений законом. Це моя гарантія. Зранку Кабмін вирішить встановити інші правила, і що тоді? Мені здається, це набагато більші ризики, аніж коли український парламент прийме чіткий порядок, — підсумував Олександр Бакумов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому копів не відправляють масово на фронт.