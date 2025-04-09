Боятся больших рисков? В партии власти объяснили потребность в скандальном законе о Нацгвардии

Командующий НГУ просил законодателей поддержать правоохранителей

Верховная Рада должна принять негативно воспринятый обществом законопроект №10311 об усилении функций Нацгвардии, чтобы не регулировать ее деятельность постановлениями Кабмина, имеющими меньшую юридическую силу. При этом должен гарантироваться и невыход военнослужащих за пределы своих полномочий.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов. Он надеется, что после надлежащих поправок документ будет легче восприниматься обществом.

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— Не может быть так, что Национальная гвардия применяет оружие, спецсредства на основании постановления Кабмина. Это неправильно. Все силовые органы должны применять оружие установленным законодательством способом. Есть ограничения, когда они не могут его применить, есть случаи, когда могут и конкретно перечислена рамка. Это есть везде: Нацпол, НАБУ, ГНСУ, а у Нацгвардии — нет, — говорит представитель партии власти.

По его словам, в законе не написано, что бойцы НГУ вправе применить оружие во время митингов.

— У них есть четкая рамка применения средств, и она нормальная, адекватная. Как это было коммуникационно воспринято в обществе… Но это просил кто? Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко приходил в комитет и говорил: "Законодатель, поддержи нас! У меня войско большое, оно воюет. У нас нет правовых оснований для многих решений, руководствуемся постановлением Кабмина". И народные депутаты его нормально поддержали, — говорит член правоохранительного комитета.

По его мнению, после второго чтения, когда будут поданы правки и переписан законопроект, он может будет легче восприниматься обществом.

— Кстати, мы это отмечали: параллельно с применением оружия военнослужащими Нацгвардии, усилить и другую сторону. Например, идентификация, какие-то видеозаписи, бодикамы (хотя они и так есть). То есть гарантировать невыход привлеченных к правопорядку военнослужащих за пределы своих полномочий.

Но нельзя нивелировать предложение о том, что порядок применения оружия, спецсредств, физической силы должен быть установлен законом. Это моя гарантия. Утром Кабмин решит установить другие правила и что тогда? Мне кажется, это гораздо большие риски, чем когда украинский парламент примет четкий порядок, — подытожил Александр Бакумов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему копов не отправляют массово на фронт.