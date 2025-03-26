Мобілізаційний вік не змінять? Офіцер ЗСУ підказав, де знайти десятки тисяч бійців для бригад Нацгвардії

Мобілізація цих людей дасть можливість проводити ротацію в поліцейських бригадах

Українській владі треба не розширювати межі мобілізаційного віку, а звернути увагу на деякі категорії громадян, навчених поводженню зі зброєю, які роками відсиджуються в тилу. І мова йде не лише про працівників судів і прокуратур, котрі мають "бронь" від мобілізації.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів полковник ЗСУ, депутат Верховної Ради Сергій Рудик. Він пояснив, як можна поповнити лави захисників.

Більше читайте у публікації: "Що люди н*хріна не знають, що депутати — воюючий нардеп про мирні перемовини, фантомні голосування і зарплати військовим".

— Є сенс говорити не про збільшення або зменшення мобілізаційного віку, а в межах того мобілізаційного віку який є, підійти справедливо до деяких категорій громадян, які за всіма законами жанру могли б служити. Без змін мобілізаційного віку, — каже нардеп.

Він зауважив, що про поліцейських, суддів, прокурорів вже було сказано не раз.

— Але є така група людей, їх 15 тисяч, це державна охорона (мова йде про Департамент поліції охорони Національної поліції. – Ред.). Вони їздять на службовому транспорті, одягаються за кошти державного бюджету, виконують функцію охорони на рівні з приватною охороною. 15 тисяч підготовлених людей, які вміють користуватися зброєю. Якщо ми на ринок допустили приватників, то хай приватники, які мають відстрочки, цим займаються, — каже Сергій Рудик.

Як приклад він навів 12-ту бригаду спецпризначення НГУ "Азов".

— З формальної точки зору [вона] поліцейська, але все одно запас міцності серед поліцейських ще дозволяє знімати десятки тисяч людей і, принаймні, робити ротації, — підсумував нардеп-військовий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому військових обурює виплата мільйона гривень за "контрактом 18-24".