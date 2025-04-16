Вберегти вітрину все ж таки йому не вдалося

Портрет Путіна з’явився на вітрині одного з барбершопів у Нью-Йорку (США). Оточуючих обурило таке "сусідство", але власник зустрів агресією їхню вимогу прибрати постер із президентом Росії.

Відповідні відео з’явилися у мережі. За словами журналіста "Бюро", інцидент стався у Брукліні — районі, де мешкає багато мігрантів із країн колишнього СРСР. Власником перукарні є виходець з Узбекистану. Він вирішив заклеїти вітрину свого закладу портретом із Володимиром Путіним.

Звичайно, фото президента РФ, який продовжує щодня вбивати українців, викликало негативну реакцію у оточуючих. Вони вимагали від власника, щоби той зняв постер.

Однак натомість бізнесмен закотив справжній скандал і став на захист російського лідера. Чоловік в агресивній формі відгукувався про українців, цілував фото Путіна та кланявся йому.

Увага! У відео є ненормативна лексика — 18+

"Я люблю Трампа, я люблю Путіна. Пішли ви, бл**ь", — заявив чоловік, супроводжуючи свої вигуки агресивними жестами.

На місце подій навіть прибула поліція. Хоча знімати постер чоловік так і не захотів, Путіна вберегти все ж таки йому не вдалося.

Жована жуйка заплямувала його портрет, змусивши власника віддирати її від предмета обожнювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський актор Стівен Сіга заявив, що готовий брати участь у так званому "СВО" на боці РФ.