Уберечь витрину все же ему не удалось

Портрет Путина появился на витрине одного из барбершопов в Нью-Йорке (США). Окружающих возмутило такое "соседство", но владелец встретил агрессией их требование убрать постер с президентом России.

Соответствующие видео появились в сети. По словам журналиста "Бюро", инцидент произошел в Бруклине — районе, где живет много мигрантов из стран бывшего СССР. Владельцем парикмахерской является выходец из Узбекистана. Он решил заклеить витрину своего заведения портретом с Владимиром Путиным.

Естественно, фото президента РФ, который продолжает ежедневно убивать украинцев, вызвало негативную реакцию у окружающих. Они требовали от владельца, чтобы тот снял постер.

Однако вместо этого бизнесмен закатил настоящий скандал и встал на защиту российского лидера. Мужчина в агрессивной форме отзывался об украинцах, целовал фото Путина и кланялся ему.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+

"Я люблю Трампа, я люблю Путина. Пошли вы, бл**ь", — заявил мужчина, сопровождая свои выкрики агрессивными жестами.

На место событий даже прибыла полиция. Хотя снимать постер мужчина так и не захотел, Путина уберечь все же ему не удалось.

Пожёванная жвачка запятнала его портрет, заставив владельца отдирать её от предмета обожания.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский актер Стивен Сига заявил, что готов участвовать в так называемом "СВО" на стороне РФ.