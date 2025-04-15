Сербії запропонували обрати, кого вона любить більше: Путіна чи ЄС

Сербія вже довгий час намагається дружити і з ЄС, і з Росією

Європейський Союз може не прийняти Сербію до свого складу, якщо президент країни поїде на парад до Путіна 9 травня. Російські ЗМІ повідомили, що сербський президент Александар Вучич планує відвідати цей захід і навіть надати військову техніку для параду.

Представники ЄС вже попередили Вучича, що такий візит поставить хрест на бажанні Сербії стати частиною Європи. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Як повідомляється, високопосадовець МЗС Естонії Йонатан Всевіов заявив, що Сербія мусить розуміти — деякі рішення мають свою ціну. І ціною може стати відмова у вступі до ЄС. Росія дуже старається, щоб залучити гостей на свій парад, і для європейців це буде важливою перевіркою — чи Сербія з ними, чи грає за іншу команду.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила, що міністри закордонних справ європейських країн обговорювали цю проблему, пише видання. Вона наголосила, що участь у святкуваннях 9 травня в Москві не залишиться без наслідків, особливо коли Росія веде війну в Європі.

Сербія вже довгий час намагається дружити і з ЄС, і з Росією одночасно. Країна подала заявку на вступ до Євросоюзу ще в 2009 році, а в 2012 році стала офіційним кандидатом. Але переговори застрягли через те, що Белград підтримує російське вторгнення в Україну. Сербія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, хоча більшість країн ЄС вважають це обов'язковою умовою для нових членів.

У Сербії є ще одна проблема — Росія володіє єдиним нафтопереробним заводом країни і не хоче його продавати, через що Белград економічно залежить від Москви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про протести в Сербії. Десятки людей поранено та затримано, Вучич виступив із низкою заяв.