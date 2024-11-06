Трамп відсвяткував перемогу на виборах із любителями Путіна: фото завірусилося в мережі

47-й президент США відсвяткував успіх із головними соратниками

У США відбулися вибори президента. Перемогу отримав кандидат від Республіканської партії, колишній президент США Дональд Трамп. На святковій вечері Трампа помітили в одній компанії з мільярдером Ілоном Маском та президентом UFC Даною Вайтом.

Цей знімок завірусився в мережі, передає visegrad24. На знімку 78-річний Трамп та його прихильники за святковим столом обговорюють попередні підсумки виборів президента США.

І Маск, і Вайт тією чи іншою мірою підтримують главу Кремля Володимира Путіна. Напередодні американські ЗМІ заявили, що Ілон регулярно спілкується із президентом РФ ще з 2022 року і не лише про бізнес. При цьому в Росії це рішуче заперечують.

Вайт нещодавно потрапив у скандал, запросивши Путіна на турнір зі змішаних єдиноборств під егідою UFC. Це шоу хочуть організувати у РФ. До речі, Трамп часто відвідує бої UFC.

На цей час офіційно Дональд Трамп набрав 267 голосів виборців — для перемоги потрібно здобути 270. Проте Трамп уже оголосив себе переможцем, а світові лідери почали його вітати. Напередодні президент України Володимир Зеленський привітав Трампа із перемогою на президентських виборах у США.