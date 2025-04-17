США поводяться в Україні як колонізатори? В Європі пояснили небезпеку угоди про копалини

Американські компанії не прийдуть в Україну без реальних гарантій безпеки

У разі підписання угоди про копалини Україна віддає Сполученим Штатам своє економічне майбутнє в обмін на повну відсутність гарантій безпеки. Якщо почитати документ — американці отримують усе, але не дають Києву нічого конкретного.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Тімоті Еш. Він пояснив, чим ризикує Україна.

Більше читайте у публікації: "Трамп поганий перемовник, а угода про копалини абсурдна, — економіст Тімоті Еш про мита США, війну з Путіним та майбутнє ЄС".

— Наскільки я знаю, українські посадовці вже заявляли, що не можуть підписати угоду, яка підірве європейську інтеграцію. До того ж угода охоплює багато родовищ, які вже перебувають у державній власності, — каже політолог.

На його думку, угода є просто безглуздим документом.

— Його вже назвали вимаганням, і справді — американці намагаються скористатися тим, що сприймають як українську слабкість, — обурюється експерт.

Ця ідея, яку просуває Трамп — що нібито сам факт підписання угоди й припущення, що американські компанії прийдуть в Україну, автоматично створює якусь безпеку — це абсурд. Американські компанії не прийдуть в Україну без реальних гарантій безпеки, — вважає Тімоті Еш.

Він нагадав важливу річ: американські компанії працювали в Україні останні 30 років. Вони були тут 2014-го, коли Росія анексувала Крим та вторглася на Донбас. Вони були тут і 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. І це не зупинило Росію.

— Пропозиція [щодо копалин], здається, надійшла з української сторони. Але Україна наче втратила контроль над процесом. Гадаю, українці сподівалися надати економічні поступки США в обмін на гарантії безпеки. Американці ж просто відкинули будь-яку готовність надавати гарантії, і захотіли лише мінерали. Це абсурдний план і виглядає так, ніби американці поводяться як колоніальні експлуататори.

Я був би дуже здивований, якби Україна підписала це. Це абсолютно не вигідно для вас, — підсумував Тімоті Еш.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв пояснював "Телеграфу", як працює політика у США. За його словами, великий американський бізнес, який прийде в Україну, змусить Трампа гарантувати нам безпеку.