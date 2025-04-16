Угода про копалини не захищає Україну, але… Як працює політика у США

Трамп має отримати результат, тому хоче підписати угоду

Угода України з США щодо корисних копалин не виглядає як надання реальних гарантій безпеки Києву з боку Вашингтону, тому що мають бути задіяні ще залаштункові механізми. На президента США Дональда Трампа будуть тиснути навіть не політики, а великий бізнес.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він пояснив, як працює політика в США.

Більше читайте у публікації: "Терпіння Трампа закінчується, — нардеп про майбутній мир, мобілізацію і тиск США на Путіна".

— Звісно, нам хотілося б бачити в цій угоді прямий причинно-наслідковий зв'язок між економічними та безпековими питаннями. Умовно кажучи, США, маючи економічні інтереси в Україні, які можуть бути порушені через військові дії РФ, одразу ж приймають рішення щодо якоїсь реакції на таку агресію, — каже нардеп.

Він шкодує, що в цьому документі нема прямого причинно-наслідкового зв'язку.

— Але ми маємо розуміти, як працює політика в США. Вона працює завдяки фінансуванню від людей і компаній. Традиційно Республіканську партію фінансують "old money", тобто великі виробники. Зрозуміло, що ці компанії будуть зацікавлені в допомозі України. І коли по цих компаніях прилітає (якщо вони вкладуться у розробку корисних копалин в Україні. — Ред.) звісно, що вони будуть ставити питання керівництву США: "А ви не хочете захистити ці інтереси?" – продовжує "слуга".

За його словами, певна залежність, однак вона не така пряма, як Україна хотіла б бачити в цьому документі.

— Коли ми спілкувалися в Держдепі (окрім того, українська делегація провела близько 30 зустрічей з представниками Конгресу з обох палат і обох партій. — Ред.), то вони говорили, що Трампу потрібно показати результат і він хоче підписану угоду. Для нього не так важливі деталі цієї угоди, і це наше право і навіть обов'язок вибивати максимально ефективні умови. І ці економічні зв'язки більше з'єднають наші країни. США матимуть інтерес тут, і цей інтерес дасть захист від російської агресії, в тому числі, — підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", коли Трамп застосує до Путіна батіг замість пряника.