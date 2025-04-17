США ведут себя в Украине как колонизаторы? В Европе объяснили опасность соглашения об ископаемых

Американские компании не придут в Украину без реальных гарантий безопасности

В случае подписания соглашения об ископаемых Украина отдает Соединенным Штатам свое экономическое будущее в обмен на полное отсутствие гарантий безопасности. Если почитать документ, американцы получают все, но не дают Киеву ничего конкретного.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт британского Королевского института международных отношений (Chatham House) Тимоти Эш. Он объяснил, чем рискует Украина.

Больше читайте в публикации: "Трамп плохой переговорщик, а соглашение об ископаемых абсурдно, — экономист Тимоти Эш о пошлинах США, войне с Путиным и будущем ЕС".

— Насколько я знаю, украинские чиновники уже заявляли, что не могут подписать соглашение, которое подорвет европейскую интеграцию. К тому же, соглашение охватывает много месторождений, которые уже находятся в государственной собственности, — говорит политолог.

По его мнению, соглашение — просто бессмысленный документ.

— Его уже назвали вымогательством, и действительно, американцы пытаются воспользоваться тем, что воспринимают как украинскую слабость, — возмущается эксперт.

Эта идея, продвигаемая Трампом — что якобы сам факт подписания соглашения и предположения, что американские компании придут в Украину, автоматически создает какую-то безопасность — это абсурд. Американские компании не придут в Украину без реальных гарантий безопасности, — считает Тимоти Эш.

Он напомнил важную вещь: американские компании работали в Украине последние 30 лет. Они были здесь в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Они были здесь и в 2022-м, когда началось полномасштабное вторжение. И это не остановило Россию.

— Предложение [по ископаемым], кажется, поступило с украинской стороны. Но Украина как будто потеряла контроль над процессом. Полагаю, украинцы надеялись предоставить экономические уступки США в обмен на гарантии безопасности. Американцы же просто отвергли любую готовность предоставлять гарантии и захотели только минералы. Это абсурдный план и выглядит так, будто американцы ведут себя как колониальные эксплуататоры.

Я был бы очень удивлен, если бы Украина подписала это. Это абсолютно не выгодно для вас, – подытожил Тимоти Эш.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев объяснял "Телеграфу", как работает политика в США. По его словам, крупный американский бизнес, который придет в Украину, заставит Трампа обеспечить нам безопасность.