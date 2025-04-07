Трамп хоче українські копалини: чому угода із США й досі не підписана

До складу нашої делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів

Угода про корисні копалини між Україною та США перебуває на стадії розробки. Наступного тижня українська делегація відвідає США для її технічних переговорів, Київ найняв для цього адвокатів.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко Associated Press. За її словами, новий проєкт угоди від США свідчить, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Зараз є документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США.

Він не є остаточною версією угоди, чи спільною позицією, наголосила Свириденко. Завдання України зараз — зібрати технічну групу для переговорів, визначити "червоні лінії" та основні принципи. Залучаються юридичні, інвестиційні та фінансові радники.

"Зрозуміло, що повні параметри цієї угоди не можуть обговорюватися в інтернеті. Нам потрібно сісти з командами та продовжити розмову особисто. Це знаменує собою новий етап у відносинах зі США — етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", — пояснила міністр.

Вона відмовилася публічно розповідати про офіційну оцінку українською стороною нового проєкту. Проте Свириденко зазначила, що зараз є більш детальний документ про створення фонду.

"Ми дуже зосереджені на тому, щоб остаточний проєкт угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам. Я вважаю, що робота над попереднім меморандумом показала, що обидві команди здатні досягти цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін", — резюмувала міністр.

Які корисні копалини є в Україні

В надрах України виявлено близько 20 000 родовищ і проявів 117 видів корисних копалин. 8 172 родовища із запасами 94-х видів мінеральної сировини мають промислове значення.

Зокрема на території України є розроблені та виявлені родовища нафти, газу, вугілля, торфу, сланців, урану; заліза, марганцю, хрому та нікелю, титану, магнію, а також алюмінію, міді, цинку, свинцю. У надрах країни є також золото, срібло, ртуть, берилій, літій, цирконій, гафній, тантал, ніобій, кобальт, олово, вольфрам, молібден, ванадій, ітрій і лантаноїди та розсіяні елементи германій, скандій.

США вважають стратегічно важливими понад 20 корисних копалин, значні поклади яких є в нашій країні. Зокрема йдеться про титан, який використовується для виготовлення крил літаків, літій, ключовий для кількох технологій виготовлення батарей, та уран, який використовується в ядерній енергетиці.

Як повідомляв "Телеграф", міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україну потрібно було "примусити" підписати угоду щодо корисних копалин ще до моменту візиту президента України Володимира Зеленського до США. Підписання угоди нібито зірвалося через перепалку в Білому домі.