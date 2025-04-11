США висунули Україні жорсткі умови угоди щодо корисних копалин: ЗМІ з’ясували деталі

На залучення міжнародних консультантів виділили $2,7 млн

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні нову версію угоди про доступ до природних ресурсів, яка передбачає повернення всієї наданої допомоги — без жодних гарантій безпеки. Угода може стати частиною ширших перемовин щодо майбутнього двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном.

Як повідомляє The New York Times, нова пропозиція США зобов’язує Україну передавати 50% доходів від експлуатації природних ресурсів, портів і трубопроводів до інвестиційного фонду під контролем Вашингтона. Прибуток від фонду повністю отримуватиме американська сторона, доки Україна не поверне всю суму допомоги, наданої США під час війни, плюс 4% річних. Після цього частина прибутку зможе бути реінвестована в українські видобувні проєкти, хоча точні механізми і пропорції не уточнюються.

Також США отримають "право першої пропозиції" на участь у нових проєктах у сфері природних ресурсів і можливість накладати вето на їхній продаж третім країнам. У перший рік дії угоди Україна не зможе пропонувати інвестиційні можливості іншим державам на вигідніших умовах, ніж тим, які запропоновані США.

Контроль над фондом здійснюватиме урядове агентство США — International Development Finance Corporation, яке матиме перевагу у наглядовій раді: трьох представників проти двох від України. Це відомство також контролюватиме всі проєкти, які фінансуватимуться через фонд.

У тексті нової пропозиції не згадано жодних безпекових зобов’язань щодо України — пункт, який Київ раніше зумів включити у попередній проєкт угоди. За даними NYT, після провальної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у лютому в Овальному кабінеті, переговори були повернуті до початкових жорстких умов.

Наразі українська делегація на чолі з заступником міністра економіки Тарасом Качкою перебуває у Вашингтоні для технічних консультацій, які триватимуть два дні. Очікується, що перемовини не передбачатимуть участі високопосадовців з обох сторін. Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що будь-яка угода повинна бути взаємовигідною та не перешкоджати євроінтеграційному курсу держави.

Уряд України також залучив міжнародних консультантів для аналізу потенційних ризиків та підготовки до угоди — відповідне фінансування в розмірі $2,7 млн вже передбачено бюджетом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з геологом та співробітником Національного науково-природничого музею НАН України Євгеном Науменком, аби зрозуміти, що саме в Україні може зацікавити США.