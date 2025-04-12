Майже без шансів: у ЗМІ оцінили перспективи підписання угоди про копалини між Україною та США

Жодних гарантій безпеки з боку США Україні не надається – а ці гарантії є однією з головних вимог Києва

Угода про корисні копалини між США та Україною має мало шансів на укладення через занадто величезні вимоги США до України. Вони нереальні, тому обговорення чиновниками США та України 11 квітня пропозицій Вашингтона не просунуло підписання.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело. Зустріч між делегаціями, сказав співрозмовник видання, пройшла в "антагоністичній" атмосфері через те, що адміністрація Трампа вкотре змінила проєкт, розширивши список вимог та зробивши його "максималістським".

"Обстановка на переговорах дуже антагоністична", – сказало джерело.

Зокрема, США вимагають привілейованого доступу до родовищ корисних копалин в України. Вашингтон вимагає від України відшкодувати "витрати" на надання військової допомоги, яка надавалася адміністрацією Джозефа Байдена безоплатно. Щобільше, у Трампа тепер вважають надану допомогу "кредитом", тому вимагають від України спрямовувати усі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями до спільного інвестиційного фонду, доки не буде "погашено" цей "кредит" – причому на суму наданої допомоги буде нараховуватися 4% річних.

Справжнім неприємним сюрпризом стала вимога США до України передати під контроль Міжнародної корпорації з фінансування розвитку уряду США газопровід, який йде через Україну та сполучає газові мережі Росії та Європи. При цьому жодних гарантій безпеки з боку США Україні не надається – а ці гарантії є однією з головних вимог Києва. Таким чином, ймовірність, що Україна підпише угоду на таких умовах, є близькою до нуля.

Зазначимо, американські ЗМІ підтверджують, що адміністрація Трампа "запропонувала" Україні нову версію угоди про доступ до природних ресурсів, яка передбачає повернення всієї наданої допомоги — без жодних гарантій безпеки. Угода може стати частиною ширших перемовин щодо майбутнього двосторонніх відносин між Києвом і Вашингтоном.

Які корисні копалини є в Україні

В надрах України виявлено близько 20 000 родовищ і проявів 117 видів корисних копалин. 8 172 родовища із запасами 94-х видів мінеральної сировини мають промислове значення.

Зокрема на території України є розроблені та виявлені родовища нафти, газу, вугілля, торфу, сланців, урану; заліза, марганцю, хрому та нікелю, титану, магнію, а також алюмінію, міді, цинку, свинцю. У надрах країни є також золото, срібло, ртуть, берилій, літій, цирконій, гафній, тантал, ніобій, кобальт, олово, вольфрам, молібден, ванадій, ітрій і лантаноїди та розсіяні елементи германій, скандій.

США вважають стратегічно важливими понад 20 корисних копалин, значні поклади яких є в нашій країні. Зокрема йдеться про титан, який використовується для виготовлення крил літаків, літій, ключовий для кількох технологій виготовлення батарей, та уран, який використовується в ядерній енергетиці.

Як повідомляв "Телеграф", міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україну потрібно було "примусити" підписати угоду щодо корисних копалин ще до моменту візиту президента України Володимира Зеленського до США. Підписання угоди нібито зірвалося через перепалку в Білому домі.

У Трампа не приховують, що чекають від України швидкого підписання нового варіанту угоди, однак проблема в тому, що українська сторона не планує приймати висунуті умови, що більше схожі на "репарації". Саме тому Трамп вже вдався до погроз, обіцяючи Зеленському "великі проблеми".