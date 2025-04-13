Фортуна усміхнулась: гравець "Лото-Забави" раптово розбагатів, скільки вдалося виграти

До речі, головний приз ніхто не виграв

Люди обожнюють лотереї за можливість випадково змінити своє життя за один вечір. Так, 6 квітня відбувся 1326-й тираж державної лотереї "Лото-Забава", де один із щасливчиків став багатшим майже на 200 тисяч гривень.

Про це йдеться на офіційному сайті лотерейного оператора М.С.Л. Виграшний білет №21621 був придбаний онлайн.

Його власник зірвав 190 000 гривень завдяки комбінації з трьох горизонталей з підковою — спеціальним символом, що замінює будь-яке число. Ця комбінація принесла йому солідний виграш.

До речі, головний приз — мільйон гривень — цього разу ніхто не виграв, але шанси ще є. Щотижня оператор проводить розіграші, і в історії вже чимало прикладів, коли звичайні люди "зірвали свій джекпот".

"Лото-Забава" й далі залишається найпопулярнішою в Україні, адже щотижня дарує шанс змінити життя. Хто знає — можливо, наступного разу саме ви станете мільйонером?

Раніше "Телеграф" повідомляв, де купити білети "Лото-Забава" та як у неї грати. Деякі українці навіть стали мільйонерами завдяки цій грі.