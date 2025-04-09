Можна стати мільйонером: де купити білети "Лото-Забава" та як у неї грати (відео)

Деякі українці стали мільйонерами завдяки цій грі

"Лото-Забава" для багатьох українців вже стала своєрідною традицією. Щонеділі люди сидять прикуті до телевізора в очікуванні результатів і випробовують свою удачу. Тим дивніше, що дехто навіть не знає про лотерею, яка вже довгий час робить своїх учасників мільйонерами.

"Телеграф" розповідає новачкам про те, що таке "Лото-Забава", як у неї грати та де купити білети.

Що таке "Лото-Забава"

Українська лотерея, що належить оператору державних лотерей "М.С.Л.", який є правонаступником радянського держпідприємства "Спортлото", має ліцензію Міністерства фінансів України. Розіграші відбуваються щотижня (по неділях). Участь можна взяти, купивши білет, який коштує 20 гривень і має такий вигляд:

У лотереї існує одразу кілька ігор. У них можна брати участь одночасно і необмежену кількість разів (кількість шансів дорівнює кількості куплених квитків).

Де купити квитки

Квитки на майбутній тираж (зараз продається 1327) можна купити онлайн або в точках продажу, лотомаркетах.

Карта точок продажу та лотомаркетів по всій країні: https://msl.kiev.ua/uk/buy

Купити квиток онлайн: для того, щоб купити білет онлайн в лотереї "Лото-Забава" ви маєте бути зареєстровані та авторизовані на сайті. Зареєструватися на сайті ви можете за посиланням. Окрім того, на вашому ігровому балансі мають бути кошти для здійснення покупки. Поповнити свій ігровий баланс ви можете у зручний вам спосіб у вашому Особистому Кабінеті.

Важливо :

мінімальна сума депозиту – 200 гривень.

купити квиток можуть лише особи, які досягли 18 років.

Як грати

У білеті "Лото-Забава" є три ігрових поля, кожне з яких може стати виграшним. Кожне ігрове поле складається з 25 клітинок, в яких розміщено 23 числа з числового ряду від 1 до 75, та дві пільгові клітинки з підковами, які замінюють будь-яке виграшне число. Під час гри з лототрона випадають кульки з числами. Закреслюйте ці числа в усіх ігрових полях.

Виграш:

Також на ньому є додаткова гра з виграшем 300 тисяч, яка має такий вигляд:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканець Київщини виграв у лотерею мільйон і не давав про себе знати.