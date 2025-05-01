18 тисяч за шість годин роботи: українським пенсіонерам пропонують вигідну вакансію

Вимог до кандидата не багато

У Києві шукають прибиральницю в медичний центр на Оболоні. Пропонується неповна зайнятість з гнучким графіком роботи та конкурентною заробітною платою.

Ця вакансія може підійти пенсіонерам. Відповідну пропозицію опубліковано на сайті пошуку роботи та підбору персоналу.

Роботодавець обіцяє зарплату в 18 тисяч гривень. В день 6 робочих годин — з 9:00 до 15:00 або 14:00 до 21:00. Однак працювати прийдеться з понеділка по суботу.

У компанії зазначають, що досвід роботи та спеціальна освіта не є обов’язковими. Головне — бажанням вчитися та працювати в команді.

В обов'язки працівника входитимуть:

підтримання чистоти в коридорах, кабінетах, туалетах, роздягальнях, кухні та інших приміщеннях центру;

використання наданих засобів для прибирання.

Нагадуємо, у Києві для пенсіонерів пропонують роботу розкладача флаєрів у поштові скриньки у під'їздах. Зарплата від 12000 до 25 000 гривень + бонуси. Досвід не є обов'язковим, головне бажання навчатися та розвиватися.

На роботу запрошують комунікабельну людину з Києва або області, з можливістю раз на тиждень відвідувати офіс в столиці. Компенсація за проїзд: 1500 грн. Наявність авто є значною перевагою, проте необов'язкове.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу з оплатою 1500 грн/день. Вакансії відкриті на Контрактовій, Хрещатику, Березняках.