18 тысяч за шесть часов работы: украинским пенсионерам предлагают выгодную вакансию
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Требований к кандидату не много
В Киеве ищут уборщицу в медицинском центре на Оболони. Предлагается неполная занятость по гибкому графику работы и конкурентной заработной плате.
Эта вакансия может подойти пенсионерам. Соответствующее предложение размещено на сайте поиска работы и подбора персонала.
Работодатель обещает зарплату в 18 тысяч гривен. В день 6 рабочих часов — с 9:00 до 15:00 или 14:00 до 21:00. Однако работать придется с понедельника по субботу.
В компании отмечают, что опыт работы и специальное образование не являются обязательными.
В обязанности работника будут входить:
- поддержание чистоты в коридорах, кабинетах, туалетах, раздевалках, кухне и других помещениях центра;
- использование предоставленных средств для уборки.
Напомним, в Киеве для пенсионеров предлагают работу раскладчика флаеров в почтовые ящики в подъездах. Зарплата от 12 000 до 25 000 гривен + бонусы. Опыт не обязателен, главное желание учиться и развиваться.
На работу приглашают коммуникабельного человека из Киева или области, с возможностью раз в неделю посещать офис в столице. Компенсация за проезд: 1500 грн. Наличие авто является значительным преимуществом, однако необязательно.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пенсионерам предлагают интересную работу с оплатой 1500 грн/день. Вакансии открыты на Контрактовой, Крещатике, Березняках.