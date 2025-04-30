Як пенсіонерам заробляти 25 тисяч в місяць, прогулюючись вулицями
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Гнучкий графік
Робота для пенсіонерів в Україні є, а отже літні люди, які мають здоров'я та бажання, можуть заробити прибавку до пенсії. Наприклад, у Львові шукають швейцара, а у Києві пропонують роботу розкладача флаєрів у поштові скриньки у під'їздах.
Яка зарплата
Відповідну пропозицію опубліковано на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата від 12000 до 25 000 гривень + бонуси. Досвід не є обов'язковим, головне бажання навчатися та розвиватися.
Умови роботи
На роботу запрошують комунікабельну людину з Києва або області, з можливістю раз на тиждень відвідувати офіс в Києві. Компенсація за проїзд: 1500 грн. Наявність авто є значною перевагою, проте необов'язкове.
Територія роботи:
- житлові будинки,
- приватний сектор,
- бізнес-центри в м.Київ та область (Вишгород, села Вишгородського району, Бровари, Тарасівка, Хотів, Новосілки, Боярка, Тарасівка)
Графік роботи: 8 робочих годин (графік будь-який, але закінчувати треба не пізніше 20:00). П'ять днів робочих, два вихідних, які можна обирати самостійно.
Вимоги:
- Наявність смартфона та Power Bank
- Комунікабельність
- Гарна розмовна українська
- Охайний зовнішній вигляд
- Пунктуальність, відповідальність
У обов'язки співробітника буде входити розповсюдження рекламних матеріалів за маршрутом (поштові скриньки, наклеювання наліпок на дошки оголошень) згідно з наданою інструкцією. Також він буде за необхідності консультувати клієнтів за інструкцією.
Інші обов'язки:
- роздача рекламних матеріалів у місцях скупчення людей
- оформлення звітів віддалено
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому Розі пропонують віддалену роботу для пенсіонерів. Заробити можна до 8 тисяч гривень.