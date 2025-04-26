Непогана надбавка до пенсії: у Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу з оплатою 1500 грн/день

Вакансії відкриті на Контрактовій, Хрещатику, Березняках

Пенсіонерам у Києві пропонують роботу продавця морозива з оплатою від 1500 гривень за день. Графік роботи можна обрати самостійно: 7 днів через 7 або 4 через 4.

Компанія обіцяє, що робота буде цілий рік, взимку продаватимуть каву та випічку. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Крім пенсіонерів, компанія готова взяти на роботу студентів та людей з інвалідністю. Ветеранам обіцяють дати перевагу при наймі.

Роботодавець пропонує повну зайнятість. У будні дні точки продажу відкриті з 10:00 до 21:00, а у вихідні та свята – з 12:00 до 22:00.

Для цієї роботи не потрібні ні досвід, ні спеціальна освіта. Головне – вміти спілкуватися з людьми та бажання вчитися. Продавці консультують покупців та готують морозиво.

Зарплату видають щотижня – від 1500 гривень за робочий день. Основна ставка складає 950 гривень плюс 4% від виручки. За місяць можна заробити від 20 до 27 тисяч гривень.

Взимку продавці морозива не сидять без роботи – вони продають каву та випічку. Тому робота цілорічна, а не тільки на сезон.

Точки продажу є в ТРЦ "Лавіна", на Хрещатику, Контрактовій площі та на Березняках. Є як магазини, так і кіоски з кондиціонерами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що активним пенсіонерам пропонують заробіток на грибах. У компанії навчатимуть та все розкажуть.