Робота, яку можна поєднати з іншими справами: у Дніпрі шукають прибиральницю бомбосховищ

Це неповна зайнятість, що дозволяє легко поєднувати роботу з іншими справами

Робота для пенсіонерів із гнучким графіком, гарними умовами та стабільним доходом стає все більш доступною на українському ринку праці. Одна з таких можливостей відкрилася в компанії "Нова Пошта", яка шукає прибиральницю бомбосховищ.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавиця обіцяє "білу" конкурентну зарплату й приємний дружній колектив.

Скриншот вакансії

Що треба робити

Основними обов'язками на цій посаді є:

організація та контроль за виконанням робіт з підтримки приміщення в належному стані;

забезпечення збереження майна та підтримка його в справному стані;

догляд за чистотою у приміщеннях бомбосховища.

Авторка оголошення також вказала, що бажаний, але не обов'язковий досвід роботи на аналогічній посаді. Важливе бажання працювати та відповідальність.

Умови роботи

Заробітна плата на цій посаді складає 5 500 грн. Це неповна зайнятість, що дозволяє легко поєднувати роботу з іншими справами. Місце роботи знаходиться в Дніпрі за адресою: вулиця Старочумацька, 82. Це всього в шести кілометрах від центру міста.

Компанія пропонує медичне страхування, оплачувані відпустки та лікарняні, що є важливими перевагами для працівників. В колективі підтримується дружня атмосфера, де кожен може розраховувати на допомогу та підтримку.

Вакансія є гарною можливістю для тих, хто шукає роботу з гнучким графіком та стабільним доходом. Вона ідеально підходить для пенсіонерів, які хочуть залишатися активними та забезпеченими.

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