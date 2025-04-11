Робота - не бий лежачого: пенсіонерам в Україні можна заробити на свіжому повітрі

За місяць можна заробити чималу суму

Робота для пенсіонерів в Україні є різна, можна обрати будь-яку вакансію. Так, у Миколаївській області шукають пастуха для підробітку.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті, де пропонують роботу. Там зазначається, що господарство у Південноукраїнську шукає пастуха для догляду за отарою кіз та овець.

Досвід роботи не потрібен. Робота полягає у випасанні тварин 6-8 годин щодня. Графік розділений на ранкову та вечірню зміни по 3-4 години кожна.

"По 6-8 годин на день, вранці 3-4 і ввечері 3-4 до темряви", — йдеться в тексті оголошення.

Яка оплата

Оплата починається з 50 грн за годину в перший місяць роботи. На другий місяць ставка підвищується до 60 грн за годину. З третього місяця оплата становить 70 грн за годину. Зарплата виплачується щодня або щотижня на вибір працівника. Можлива оплата готівкою або переказом на банківську карту.

Загальний місячний дохід складає від 10 000 до 16 000 грн. Робота пропонується як підробіток з гнучким графіком.

Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера. Заробітна плата — 16 500 — 22 000 грн.