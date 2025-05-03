Путін вірить, що Трамп не завадить йому: як США мають діяти, щоб закінчити війну - ЗМІ

Вашингтону необхідно змінити курс

Володимир Путін не поважає американського президента Дональда Трампа та його команду. В останні сто днів він робив лише те, що грав на его голови Білого дому і вміло тягнув час.

Таку думку висловили ексглава Відділу розвідувальної взаємодії Європейського командування ЗС США Джонатан Свіфт та експерт з безпеки та зовнішньої політики Марк Тот у колонці для Kyiv Post. Вони зазначають, що Росія зараз готова вести переговори лише про "капітуляцію США та здачу України".

"Росія не має наміру припиняти атаки на Україну. Трамп поступився Путіну сантиметром, і за останні 100 днів Кремль забрав метр. Російський лідер вважає, що він перемагає, і що Трамп не встане у нього на шляху. Досі він мав рацію. Говорячи мовою Сунь Цзи, він знав ворога і себе", — йдеться у матеріалі.

Однак автори матеріалу зазначають, що у Вашингтоні вже розуміють, що для Росії війна йде не настільки добре, а тому для нього ще не пізно змінити курс. Але для цього адміністрації Трампа будуть потрібні нова команда, новий підхід та рішучі дії, щоб переконати Путіна, що той не зможе перемогти.

У матеріалі також йдеться, що підписання угоди щодо мінералів між Вашингтоном і Києвом є кроком у правильному напрямку, хоча й не заважає російським ракетам та дронам літати над Україною.

"Однак це посилає Путіну сигнал. Визнає він цей сигнал чи ні, ще доведеться визначити. Готовність Трампа захищати свої нові багатомільярдні спільні інвестиції також ще доведеться визначити", — пишуть автори.

Як повідомлялося раніше, Трамп погодився продовжувати продавати Україні зброю і, за даними ЗМІ, вже схвалив пакет на 50 мільйонів доларів.