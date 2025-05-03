Зеленський поставив крапку у питанні "перемир’я" та розповів про розмову з Трампом

"Перемир'я" має бути для наближення миру, а не для проведення параду

Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Київ готовий до перемир'я, але на 30 днів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він назвав, оголошене очільником Росії Володимиром Путіним "перемир'я на 9 травня" театральною постановкою та грою.

"Гратися для того, щоб дати м’яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причинах на кремлівську площу на 9 травня, — допомагати Путіну ніхто не буде", — сказав президент.

Він наголосив: якщо росіяни дійсно готові до реального припинення вогню, тоді вони мають підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не тільки для проведення параду.

"Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів", — додав Зеленський

Президент пояснив, що припинення вогню має бути для наближення миру і початку переговорів, а вирішити ці питання за "3-7 днів не можливо". Водночас після слів Зеленського, що Україна не може гарантувати безпеку світовим лідерам на 9 травня у Москві, деякі з них вже "злилися". Так, росЗМІ пишуть, що президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "захворіли" і не зможуть приїхати до Росії.

Що Зеленський розповів про розмову з Трампом

За словами президента України, він мав найкращу розмову з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані за останній час. Вони обговорювали не тільки угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали. Також підіймалась тема санкцій проти Росії та фонду в угоді про надра.

"Не буду казати деталі, але те, що він (Трамп — ред.) мені сказав, звучить дуже сильно", — запевнив Зеленський.

Він пояснив, що Трамп почув його прохання щодо надання Україні засобів ППО, і США готові працювати над цим, але треба час. До того ж обговорювали наближення миру, яке має починатись з 30-денного "режиму тиші".

"Ми погодилися обидва, що 30 днів — це правильний перший крок. І ми будемо рухатися саме в цьому напрямку", — резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін не відмовиться від України навіть за мирної угоди.