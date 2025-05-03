Європа шукає заміну зброї США, доки Трамп шантажує НАТО

Європа більше не може покладатися на США

На тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Брюсселем, Європа намагається знайти нові джерела постачання озброєння. При цьому там не бажають повністю відмовлятися від американської зброї.

Про це пише Newsweek із посиланням на свої джерела. Зазначається, що найбільш чутливою стала програма купівлі літаків F-35, через що європейський військпром замислився про створення власного аналога. Проте річ не лише в авіації.

За даними видання, чиновники американського президента Дональда Трампа вимагають, щоб європейські країни наростили витрати оборони до 5% ВВП, хоч і самі США цього показника не досягають. За даними Der Spiegel, новий посол США при НАТО Метью Вітакер навіть пригрозив європейським послам, що Трамп не приїде на засідання Альянсу в червні, якщо це не буде зроблено.

"Спочатку німці думали, що американці говорять про ці п’ять відсотків не серйозно, що це тільки тактика переговорів. Але тепер вони вірять Вітакеру на слово", — пише Spiegel.

З іншого боку, європейські країни й самі здебільшого погоджуються, що їхні оборонні витрати надто низькі. Тому НАТО було доручено визначити, які його можливості "просідають" та потребують поповнення. За даними Newsweek, представник уряду однієї з країн центральної Європи повідомив, що ППО будуть основним пріоритетом на найближчі два десятиліття.

"Майбутнє протиповітряної оборони залежатиме від Європи", — сказало джерело видання і додало, що зараз там шукають альтернативи системам Patriot.

Як повідомлялося раніше, Трамп погодився продовжувати продавати Україні зброю і, за даними ЗМІ, вже схвалив пакет на 50 мільйонів доларів.