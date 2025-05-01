Як при Байдені не буде. Трамп готовий продавати Україні зброю, названі три цілі

Якщо таке постачання зброї справді відбудеться, то це буде сигналом не лише у контексті російсько-української війни, а й у ширшому контексті подальшого позиціонування США

Адміністрація президента США Дональда Трампа начебто схвалила продаж зброї Україні на 50 мільйонів доларів. Такий дозвіл став першим з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні і послідував після зупинення військової допомоги Україні.

Про це пише Kyiv Post, посилаючись на дипломатичні джерела. За словами експертів, Україна може купити у США оборонний товар, який включає як технічні дані, так і оборонні послуги.

"Всі рішення щодо механізму прямих комерційних продажів "тихі" — їх не анонсують публічно… Новина полягає в тому, що продаж зброї триває, хоча досі все вказувало на те, що Трамп повністю відріже Україну від поставок", — зазначив Колбі Бадвор з дослідницької групи Tochnyi кореспонденту Kyiv Post.

Важливо відзначити, що ця інформація поки що повідомлена лише одним виданням. Офіційних підтверджень цьому зараз немає.

"Телеграф" вирішив звернутися до експертів із цього приводу, щоб дізнатися, які цілі переслідує Адміністрація Трампа, ухваливши таке рішення.

"Трамп — це не Байден. Безплатно не буде"

Український політолог Євген Магда відповів "Телеграфу", що рішення Штатів переслідує одразу низку цілей.

— З одного боку вони показують, що вони (Штати, — Ред.) не Байден і не просто надають зброю, а продають. І тут виникає питання, чому за Байдена не було введено програму ленд-лізу.

Друге – це елемент тиску на Росію. Той, хто думає, що дипломатія має бути плоскою і мати лише один інструмент, помиляється. Я думаю, що Трамп, швидше за все, має певний термін придатності на будь-які пропозиції. Тому він їх використовує, – пояснює експерт.

Третя причина може полягати в тому, що США мають підтримувати себе як провідну країну. І у цьому сенсі допомога Україні може сприяти Вашингтону.

"Трамп не підливає масло у вогонь. Це знак для Росії"

Юрист-міжнародник, виконавчий директор Української асоціації права Роман Єделєв сказав у коментарі "Телеграфу", що висновки робити поки що рано, вели рішення Адміністрації Трампа можуть ще змінитися на протилежні. Тому стверджувати щось із цього приводу можна вже лише після остаточної реалізації рішення.

— Якщо такі поставки зброї справді відбудуться, то це буде сигналом не лише у контексті російсько-української війни, а й у ширшому контексті подальшого позиціонування США. Однак слід пам’ятати, що рішення чинної адміністрації Президента США можуть кілька разів змінюватися на протилежні й щось гарантовано стверджувати можна, лише побачивши остаточну реалізацію цього рішення на практиці, — зазначив експерт.

— За словами співрозмовника, обсяг узгодженого продажу зброї точно не дозволяє стверджувати, що Трамп підливає масло у вогонь і виступає далі за війну. Це швидше демонстрація того, що США не погоджуються з вимогою Росії припинити будь-які постачання зброї Україні.

Звичайно, за цієї адміністрації ми не можемо сподіватися на поставки зброї на умовах ленд-лізу чи односторонньої допомоги від США, але навіть можливість купувати зброю означає надзвичайно багато для обороноздатності України як під час гарячої фази війни, так і у разі тимчасового припинення активних бойових дій, вважає Єделєв.

— Надання дозволу відповідає бізнес-підходу до ведення державних справ. Американські виробники отримали вже низку потужних ударів по своїх перспективах, оскільки багато союзників Штатів зрозуміли життєву необхідність відновлення власної військової промисловості через те, що нинішні США не здаються надійнішим союзником.

І якщо ідея Трампа про те, що США не захищатимуть Європу, призводить до потенційної економії державного бюджету у разі збройного конфлікту, то втрата ринків збуту зброї призводить до значних втрат, — наголосив співрозмовник.

На його думку, необхідно шукати баланс і переконати союзників, європейських насамперед, що зброя продаватиметься і її можна купувати. Першим кроком пошуку такого балансу можуть стати продажі зброї Україні. При цьому залишається невідомим, наскільки зруйнували довіру попередні заяви адміністрації Трампа.

— Тому я не прив’язував би це рішення тільки до Путіна і переговорів. Однак це рішення дає надію, що продажі зброї відновляться і США наполягатимуть на своєму суверенному праві постачати зброю Україні на переговорах з РФ.

"Якщо Росія не хоче сідати за стіл переговорів, значить на неї треба якось впливати"

Політолог Ігор Рейтерович сказав "Телеграфу", що таке рішення, на його думку, правильне. При цьому не йдеться про велику суму.

— Трамп не постачатиме Україні зброю просто так. Він навіть раніше виступав проти того, щоб її продавати. Тепер, коли він згоден з цим продажем, я думаю, що він не підливає масло вогонь. Ні, це якраз сигнал Російської Федерації, що якщо ви не сидітимете за столом переговорів, тоді ми Україну підтримуватимемо надалі. Нехай у такий спосіб через гроші.

Але логіка Трампа така: європейці дадуть гроші українцям, українці витратить ці гроші на американську зброю. Сполучені Штати Америки – у виграші. Вони як би зброю безкоштовно не дають, продають, заробляють, але при цьому допомагають Україні, — каже експерт.

Рейтерович вважає, що це пов’язано з угодою про корисні копалини, яка тільки-но була підписана і тепер має бути ще ратифіковано в парламенті. І це реалізація ідеї Трампа про те, що жодної безкоштовної допомоги, а просто продаж.

Але це не означає, що Трамп відмовився від ідеї помирити Україну та Росію.

— І логіка тут така – якщо Росія не хоче сідати за стіл переговорів зараз, значить, на неї треба якось впливати. Трамп може насправді тільки за рахунок двох механізмів. Перший механізм – це прямий тиск на Росію. Це санкції, наприклад, вторинні, зокрема, або якісь взаємини з країнами, які є партнерами Російської Федерації, створення ним таких умов, щоб вони не торгували з Росією.

А другий механізм – це допомога Україні. Але оскільки Трамп не хоче це робити безплатно, то потрібно робити або через угоду про корисні копалини або через треті країни. Як зараз історія з Грецією, на яку Сполучені Штати продовжують тиснути, щоб вони передали Україні ту систему Петріот, яку планували продати якійсь іншій країні. Або просто Україні треба давати додаткову зброю, але Трамп давати її не хоче, він хоче продавати. Ось вони таким чином відкривають можливість для цього. Але це не означає, що ви не сідаєте за стіл перемоги, – пояснив Рейтерович.

Він вважає, що навіть коли буде укладена угода і війна закінчиться, Штати надалі після цього продаватимуть зброю Україні, оскільки це вигідно. У цьому, як каже Рейтерович, немає жодної політики, а лише бізнес.

Співрозмовник нагадує, що Україна має контракти з американськими компаніями на купівлю зброї. За Трампа все стало на паузу, але зараз знову з’явилася можливість поновлення роботи.

— І ще давайте не забувати про одну річ. У ті п’ять днів, коли допомога Україні не надавалася, не було обміну розвідданими, кажуть, що представники ВПК тоді були дуже незадоволені. Вони передали своє невдоволення Трампу, що такі його дії шкодять бізнесу, а так не треба робити. Тому що вони вклалися у кампанію Трампа і тепер хочуть отримати щось у відповідь, — пояснює експерт.

Водночас Рейтерович каже, що зараз робити висновок про те, що Трамп вирішив, що говорити з російським президентом Путіним можна лише з позиції сили рано.

— По-перше, це ще не якась суперпублічна історія. Крім того, це поки що з посиланням на одне видання, наскільки мені відомо. Це ж мав тоді Трамп сам публічно оголосити. Він поки що цього не робив. Тому я думаю, що це є елемент його стратегії. Закликаємо до світу, але оскільки Росія не йде, потроху починаємо тиснути.

І ось як варіант підтискати, зокрема й дозвіл на продаж зброї. І при цьому, він (Трамп, — Ред.) тут якраз зіграв прикольно для себе, Він же виконує свою обіцянку, що нічого безплатно не буде, — підсумував Рейтерович.

Яка ситуація за допомогою США в Україні була до цього

На початку березня військова допомога США Україні виявилася припинена, Таке рішення ухвалив президент США Дональд Трамп після сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Його рішення набуло чинності негайно і торкнулося зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація. Західні експерти відразу зазначили, що призупинення допомоги може мати руйнівний вплив.

Штати призупинили постачання озброєння та обмін розвідувальними даними з України. Відновити підтримку вдалося після багатогодинних переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії 11 березня.

Також на початку березня канал ABC News повідомив, що Україна отримала 90% зброї, яку попередній президент США Джо Байден оголосив за програмою PDA, за якою Київ отримував зброю з американських складів за особистим дорученням голови Білого дому.

Зазначалося, що в даній програмі Україна отримала боєприпаси та протитанкові системи. Інші 10% поки що невідправленої допомоги — це бронетехніка та обладнання до неї, яку планували доставити до серпня 2025 року.

До речі, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Україна впорається за повної зупинки американської допомоги. Однак він зазначив, що партнерська підтримка є обов’язковою. Сирський також відповів і на питання, скільки часу потрібно для того, щоб ми з погляду виробничих потужностей змогли розраховувати лише на власні сили та без підтримки партнерів.

"За моїми оцінками, цей процес протягом останнього року дуже швидко просунувся вперед. Я думаю, що цей рік також дасть нам значний поштовх, тому що ми, в принципі, увійшли до такого, скажімо, форсажного режиму роботи. І сама ситуація вимагає напруги всіх наших сил. Всі це розуміють", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 18 квітня оголосив офіційну позицію США щодо встановлення миру в Україні. Якщо найближчим часом не буде ясного шляху до миру, США відмовляться від посередництва у мирних переговорах між Києвом та Кремлем.