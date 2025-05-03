Путин верит, что Трамп не помешает ему: как США должны поступить, чтобы закончить войну — СМИ

Вашингтону необходимо изменить курс

Владимир Путин не уважает американского президента Дональда Трампа и его команду. В последние сто дней, он делал лишь то, что играл на эго главы Белого дома и умело тянул время.

Такое мнение высказали экс-глава Отдела разведывательного взаимодействия Европейского командования ВС США Джонатан Свифт и эксперт по безопасности и внешней политике Марк Тот в колонке для Kyiv Post. Они отмечают, что Россия сейчас готова вести переговоры только о "капитуляции США и сдаче Украины".

"Россия не намерена прекращать атаки на Украину. Трамп уступил Путину сантиметр, и за последние 100 дней Кремль забрал метр. Российский лидер считает, что он побеждает, и что Трамп не встанет у него на пути. До сих пор он был прав. Говоря языком Сунь Цзы, он знал врага и себя", — говорится в материале.

Однако авторы материала отмечают, что в Вашингтоне уже понимают, что для России война идет не настолько хорошо, а потому для него еще не поздно изменить курс. Но для этого администрации Трампа будут нужны новая команда, новый подход и решительные действия, чтобы убедить Путина, что тот не сможет достичь победы.

В материале также говорится, что подписание сделки по минералам между Вашингтоном и Киевом является шагом в правильном направлении, хотя и не мешает российским ракетам и дронам летать над Украиной.

"Однако это посылает Путину сигнал. Признает ли он этот сигнал или нет, еще предстоит определить. Готовность Трампа защищать свои новые многомиллиардные совместные инвестиции также еще предстоит определить", — пишут авторы.

Как сообщалось ранее, Трамп согласился продолжать продавать Украине оружие и, по данным СМИ, уже одобрил пакет на 50 миллионов долларов.