Трамп змінив думку щодо Путіна? Фесенко вказав на важливий момент

Політолог розповів, що насправді думає Трамп про Путіна

Після емоційного допису президента США Дональда Трампа про те, що Путін, можливо, не хоче припиняти війну, багато хто вирішив, що він змінив свою думку про президента Росії. Однак насправді американський лідер лише почав висловлювати певні сумніви щодо намірів Кремля.

Про це заявив український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Youtube-каналу "Телеграфа".

Експерт пояснив, що ставлення Трампа до Росії та завершення війни залишається невизначеним, він ще сумнівається.

"Він не змінив думку щодо Росії, як багато хто вирішив. Взяли цитату, коли він повертався з Риму, що він вже думає, що Путін його дурить. І не всі звернули увагу, що там був знак запитання. Тобто сумніви почали з'являтися у Трампа. Він не змінив ще думку щодо Путіна", – зазначив Фесенко.

Політолог наголосив, що Трамп й досі вважає, нібито російський президент хоче завершити війну. "Він все ще думає, що Путін хоче завершити війну. Але в той же час у нього вже з'являються сумніви, що "а може Путін його дурить". А от що робити з цим, він не знає", – зауважив експерт.

За словами Фесенка, проблема полягає в тому, що у Трампа немає чіткого рішення щодо війни в Україні. "Він хоче завершити цю війну, але не знає як. Вони рухались шляхом поступок Путіну. І на мій погляд, це був хибний шлях, який тільки поглибив цей глухий кут", – підкреслив політолог.

"Поступки Росії зруйнують всі наміри Трампа завершити цю війну. А от робити щось інше, він не знає, у нього нема готового рішення", – додав експерт.

Фесенко також звернув увагу на позицію держсекретаря США Марка Рубіо: "Біда в тому, що Марк Рубіо не знає, що робити. Мені здається, що Рубіо втомився".

Можливі варіанти подій, на його думку, такі: "Або найближчим часом все ж таки наважаться вони в Білому домі (Трамп сам, Марко Рубіо, можливо хтось ще) вирішити: "Ну, треба натиснути на Росію, посилити тиск, можливо, це дасть ефект і Росія погодиться на переговори'".

Інший варіант, за словами експерта: "Путін відчує, що ще трохи і Трамп може зірватися з гачка. Це ризиковано. Тому треба піти на поступки Трампу. Треба все ж таки, ну от не хоче він зараз йти на виконання всіх забаганок Кремля і може припинити переговори. Це небезпечно".

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