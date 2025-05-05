Фінансова піраміда в оборонній промисловості – Юрій Гудименко про 120 тисяч бракованих мін

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України наголосила на необхідності більш конкретних дій не лише щодо розслідування, але і для продовження функціонування заводу та виконання оборонних контрактів

Минулого тижня СБУ затримало генерального директора одного з найбільших державних оборонних заводів по справі про постачання у армію неякісних 120-мм мінометних мін.

Також було затримано першого заступника директора заводу і двох працівників Міноборони (один із них колишній), які мали відповідати за перевірку якості мін і контролювати технологічний процес.

Втім, самих арештів недостатньо, наголошують в ГАР МОУ, адже, по-перше, очевидно, що злочинна схема не була реалізованою лише чотирма виконавцями.

"Хтось давав команди заключати нові контракти на постачання нових партій мін вже після гучного скандалу, хтось заключав ці контракти, хтось лобіював все нові і нові переведення державних коштів. Всі ці "хтось" мають бути названі суспільству по іменах.

Проти директора заводу було давно порушено декілька справ про корупцію різними силовими структурами. При цьому зрозуміло, що корупцією на великому виробництві неможливо займатись тільки у складі гендиректора і його заступника. Але проти інших топ-менеджерів заводу поки не відкрито кримінальних справ, їх не викликають на допити (за інформацією станом на зараз)" — йдеться у пості на офіційній Facebook сторінці ГАР МОУ

Другою проблемою, на думку експертів, є те, що через арешти погіршиться і без того поганий процес виконання оборонних контрактів для ЗСУ.

"Станом на момент арешту директора завод був винен Силам оборони сотні тисяч боєприпасів. Це означає, що армія не отримала їх своєчасно, а це в свою чергу означає, що це вартувало нам життів бійців, територій, жертв серед мирного населення" — зазначили в ГАР МОУ.

За декілька років ця шахрайська схема стала буквально "фінансовою пірамідою": "Заводу доручалося виконання контракту на поставку боєприпасів, папери підписувались, завод не виконував замовлення у строк. Тоді папери переписувались, до старих контрактів додавалися "допки", які продовжували термін дії контракту, і… заключався новий контракт на ще більший обсяг! […] Обсяг невиконаних поставок боєприпасів збільшувався щомісяця, і рано чи пізно це число само по собі стало б занадто великим навіть для тих, хто лобіював все нові і нові контракти з заводом"

На своїй особистій сторінці голова ГАР МОУ Юрій Гудименко прокоментував необхідність публічної заяви від Ради: "Не так часто доводиться поєднувати в одному реченні терміни "фінансова піраміда" і "оборонна промисловість", але Україна – земля чудес і винахідників. Представники ГАР МОУ провели значну непублічну роботу з розв’язання цієї проблеми. Але проблема не вирішується, і ми вимушені вийти в паблік."

В заяві ГАР МОУ, крім викладення проблеми містяться також і вимоги до подальших дій Міністерства: