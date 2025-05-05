Финансовая пирамида в оборонной промышленности – Юрий Гудыменко о 120 тысячах бракованных мин

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины отметил необходимость более конкретных действий не только по расследованию, но и для продолжения функционирования завода и выполнения оборонных контрактов

На прошлой неделе СБУ задержало генерального директора одного из крупнейших государственных оборонных заводов по делу о снабжении армией некачественных 120-мм минометных мин.

Также был задержан первый заместитель директора завода и два работника Минобороны (один из них бывший), которые должны были отвечать за проверку качества мин и контролировать технологический процесс.

Впрочем, самих арестов недостаточно, отмечают в ОАС МОУ, ведь, во-первых, очевидно, что преступная схема не была реализована только четырьмя исполнителями.

"Кто-то давал команды заключать новые контракты на поставку новых партий мин уже после громкого скандала, кто-то заключал эти контракты, кто-то лоббировал все новые и новые переводы государственных средств. Все эти "кто-то" должны быть названы обществу по именам.

Против директора завода было давно возбуждено несколько дел о коррупции различными силовыми структурами. При этом понятно, что коррупцией на крупном производстве невозможно заниматься только в составе гендиректора и его заместителя. Но против других топ-менеджеров завода пока не открыто уголовных дел, их не вызывают на допросы (по информации по состоянию на сейчас)", — говорится в посте на официальной Facebook странице ОАС МОУ

Второй проблемой, по мнению экспертов, является то, что из-за арестов ухудшится и без того плохой процесс выполнения оборонных контрактов для ВСУ.

"По состоянию на момент ареста директора завод был должен Силам обороны сотни тысяч боеприпасов. Это означает, что армия не получила их своевременно, а это в свою очередь означает, что это стоило нам жизней бойцов, территорий, жертв среди мирного населения", — отметили в ОАС МОУ.

За несколько лет эта мошенническая схема стала буквально "финансовой пирамидой": "Заводу поручалось выполнение контракта на поставку боеприпасов, бумаги подписывались, завод не выполнял заказ в срок. Тогда бумаги переписывались, к старым контрактам добавлялись "допки", которые продлевали срок действия контракта, и… заключался новый контракт на еще больший объем! […] Объем невыполненных поставок боеприпасов увеличивался ежемесячно, и рано или поздно это число само по себе стало бы слишком большим даже для тех, кто лоббировал все новые и новые контракты с заводом"

На своей личной странице глава ОАС МОУ Юрий Гудименко прокомментировал необходимость публичного заявления от Совета: "Не так часто приходится сочетать в одном предложении термины "финансовая пирамида" и "оборонная промышленность", но Украина — земля чудес и изобретателей. Представители ОАС МОУ провели значительную непубличную работу по решению этой проблемы. Но проблема не решается, и мы вынуждены выйти в паблик."

В заявлении ОАС МОУ, кроме изложения проблемы содержатся также и требования к дальнейшим действиям Министерства: