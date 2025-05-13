Це українське містечко майже 50 років проіснувало під грифом "цілком таємно": де воно знаходиться

Це поселення десятиліттями залишалося "білою плямою" на мапах

У радянській історії існувала особлива категорія населених пунктів — закриті міста, або ЗАТО (закриті адміністративно-територіальні утворення). Ці міста не відображалися на публічних картах, а інформація про них була суворо засекречена.

Вони створювалися для розміщення об'єктів державної важливості — військових баз, науково-дослідних центрів, підприємств оборонної, ядерної, космічної та біологічної сфер. Потрапити до таких міст можна було лише за спеціальним дозволом, а мешканці зобов’язувалися зберігати таємницю про своє місце проживання.

Закрите містечко з ядерним профілем

Селище Лісове, раніше відоме під кодовою назвою Кіровоград-25, має надзвичайно цікаву та маловідому історію, пов’язану з радянською військовою таємницею і ядерною зброєю. Засноване у 1960-х роках у глибині Червоно-Нерубайського лісу, це поселення довгий час залишалося повністю прихованим від сторонніх і не фігурувало на жодних офіційних картах.

Кіровоград-25 було створено як закритий військовий комплекс для розміщення військової частини №14427, яка відповідала за ядерно-технічне забезпечення радянських Збройних сил. Через стратегічну важливість об’єкта доступ туди був суворо обмежений, а саме поселення офіційно не визнавалося. Оточене густими лісами, містечко було надійно приховане від сторонніх поглядів.

Життя у Кіровоград-25 мало свої унікальні риси: військовослужбовці та їхні родини користувалися підвищеним рівнем соціального захисту, типовим для закритих міст СРСР. Тут функціонували власні школа, дитячий садок, будинок офіцерів, військовий медичний пункт, магазини, лазня та інші об’єкти, що забезпечували комфортне життя в умовах суворої секретності. Для військових потреб у Лісовому була прокладена власна залізнична колія, що з’єднувала селище зі станцією Цибулеве.

Від розсекречення до сучасності

Після здобуття Україною незалежності та відмови від ядерної зброї секретність Кіровоград-25 втратила своє значення. У 1993 році військова частина №14427 була інтегрована до Збройних сил України, виконуючи міжнародні зобов’язання щодо ліквідації ядерної зброї. У 1996 році саме звідси було вивезено останні ядерні боєприпаси в рамках міжнародних домовленостей про роззброєння. А в 1997 році частина перейшла у підпорядкування Міністерства оборони України.

Проте офіційне розсекречення та перейменування містечка відбулося лише у 2008 році, коли Кіровоград-25 отримало нову назву — Лісове, і було надано статус селища міського типу. Відтоді поселення стало відкритим для громадськості та почало жити звичайним мирним життям.

Феномен закритих міст є важливою частиною нашої спадщини та історії холодної війни. Такі населені пункти, як Лісове (колишній Кіровоград-25), ілюструють масштаби мілітаризації радянського суспільства та пріоритетів тогочасної держави.

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