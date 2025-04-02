Це найменше місто України: де воно знаходиться і що там можна побачити (фото)

Найменше місто України, розташоване у Львівській області, має багатовікову історію та унікальну культурну спадщину

У світі існує багато малих міст, кожне з яких має свою унікальну історію та особливості. Серед них виділяється Хум, найменше місто світу, розташоване в Хорватії. Воно має довжину всього близько 100 метрів і налічує лише кілька десятків мешканців, проте Хум внесений до Книги рекордів Гіннеса як найменше місто світу.

Водночас в Україні найменшим містом вважається Угнів, розташований у Львівській області. Попри свої скромні розміри, Угнів має багату історію та культурну спадщину, що робить його цікавим для туристів та дослідників. "Телеграф" пропонує заглибитися в історію та особливості Угнова, а також порівняти його з іншими малими містами світу.

Історія

Перша згадка про Угнів датується 1360 роком. У 1462 році місто отримало магдебурзьке право, що сприяло його розвитку як торгового та ремісничого центру. У різні часи Угнів зазнавав нападів татар, мору та пожеж.

Місто було відоме своїми шевськими майстернями, а також як осередок видавничої діяльності. У 1934 році до Угнова було приєднано самоврядну громаду Заставне.

У 1947 році під час операції "Вісла" з Угнова було виселено все українське населення. А після обміну територіями між Польщею та Радянським Союзом у 1951 році місто перейшло до складу УРСР.

Географічне положення та клімат

Угнів розташований на річці Солокії, за 90 км від залізничної станції Сокаль та 460,6 км від Києва. Місто має вологий континентальний клімат з м'якою зимою та теплим літом.

Населення та культура

За даними на 1 січня 2022 року, населення міста становить 939 осіб. Більшість мешканців — українці. Угнівці свято дотримувалися своїх національних традицій, а українська мова переважала, попри те, що поляків було стільки ж, скільки й українців. Місто було осередком інтелігенції, звідки вийшло багато меценатів, вчителів та лікарів.

Визначні пам'ятки

Угнів приваблює туристів своїми історичними пам'ятками:

Василіянська церква Різдва Пресвятої Богородиці (XVIII ст.) — одна з найгарніших церков Галичини за свій унікальний розпис у візантійському стилі.

Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (XVII ст.) — видатна архітектурна пам'ятка, хоч і потребує реставрації.

Синагога початку XX ст. — свідчення єврейської культури міста.

Монастир Феліціянок XIX ст. — місце, де зберігаються традиції черниць.

Мурована плебанія XVII ст. — історична будівля, що збереглася до наших днів.

Млин XIX ст. — пам'ятка промислової спадщини міста.

Пропри малі розміри, Угнів — унікальне місто, яке поєднує в собі багату історію, мальовничу природу та неповторний колорит. Його особливості роблять місто цікавим для туристів та тих, хто хоче доторкнутися до справжньої української культури.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке змінило назву принаймні 5 разів. Сьогодні це один з українських мегаполісів.