Этот украинский городок почти 50 лет просуществовал под грифом "совершенно секретно": где он находится

Это поселение десятилетиями оставалось "белым пятном" на картах

В советской истории существовала особая категория населенных пунктов — закрытые города или ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования). Эти города не отображались на публичных картах, а информация о них была строго засекречена.

Они создавались для размещения объектов государственной важности – военных баз, научно-исследовательских центров, предприятий оборонной, ядерной, космической и биологической сфер. Попасть в такие города можно было только по специальному разрешению, а жители обязывались хранить тайну о своем месте жительства.

Закрытый городок с ядерным профилем

Поселок Лесовое, ранее известный под кодовым названием Кировоград-25, имеет очень интересную и малоизвестную историю, связанную с советской военной тайной и ядерным оружием. Основанное в 1960-х годах в глубине Красно-Нерубайского леса, это поселение долгое время оставалось полностью скрытым от посторонних и не фигурировало на официальных картах.

Кировоград-25 создан как закрытый военный комплекс для размещения воинской части №14427, которая отвечала за ядерно-техническое обеспечение советских Вооруженных сил. Из-за стратегической важности объекта доступ туда был строго ограничен, а само поселение официально не признавалось. Окруженный густыми лесами, городок был надежно скрыт от посторонних взглядов.

Жизнь в Кировоград-25 имела свои уникальные черты: военнослужащие и их семьи пользовались повышенным уровнем социальной защиты, типичным для закрытых городов СССР. Здесь функционировали собственные школа, детский сад, дом офицеров, военный медицинский пункт, магазины, баня и другие объекты, обеспечивающие комфортную жизнь в условиях строгой секретности. Для военных нужд в Лесном была проложена собственная железнодорожная колея, соединявшая поселок со станцией Цыбулево.

От рассекречивания до современности

После обретения Украиной независимости и отказа от ядерного оружия секретность Кировоград-25 утратила свое значение. В 1993 году военная часть №14427 была интегрирована в Вооруженные силы Украины, выполняя международные обязательства по ликвидации ядерного оружия. В 1996 году именно отсюда были вывезены последние ядерные боеприпасы в рамках международных договоренностей по разоружению. А в 1997 году часть перешла в ведение Министерства обороны Украины.

Однако официальное рассекречивание и переименование города произошло только в 2008 году, когда Кировоград-25 получило новое название — Лесовое, и ему был предоставлен статус поселка городского типа. С этого времени поселение стало открытым для общественности и стало жить обычной мирной жизнью.

Феномен закрытых городов – важная часть нашего наследия и истории холодной войны. Такие населенные пункты как Лесовое (бывший Кировоград-25) иллюстрируют масштабы милитаризации советского общества и приоритетов тогдашнего государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был город Чернобыль до строительства АЭС и катастрофы. Первое упоминание о нем датируется 1193 годом.