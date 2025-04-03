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Неаполь колись знаходився на території України: яке місто там сьогодні і що про нього відомо

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Сімферополь
Сімферополь. Фото Колаж "Телеграфу"

Це місто пережило численні трансформації, що зробили його справжнім перехрестям цивілізацій

Сімферополь, сучасна столиця окупованого Криму, має багату і складну історію, яка охоплює тисячоліття. Чи можна вважати його українським містом? Чи це місто має турецьке, чи російське коріння?

"Телеграф" пропонує заглибитися в історію Сімферополя. Адже він постає перед нами як унікальний культурний феномен.

Неаполь Скіфський: коріння міста

На території сучасного Сімферополя розташовувався античний Неаполь Скіфський, який виник у III столітті до н. е. як столиця скіфської держави в Криму. Це місто було центром пізньоскіфської культури та мало багату мультинаціональну спадщину, де проживали скіфи, таври, сармати та інші народи. Неаполь Скіфський припинив своє існування після руйнівних навал готів і гунів у III-IV століттях н. е.. Залишки стародавньої столиці досі височіють над містом, і археологічні знахідки свідчать про високий рівень розвитку скіфської цивілізації.

Одним із найцікавіших аспектів Неаполя Скіфського є його архітектура. Місто було обнесене потужними мурами з баштами, а його жителі мешкали у будинках грецького стилю та напівземлянках. Також було знайдено мавзолей із похованнями скіфських царів та вирубані у скелі поховальні склепи з настінними розписами.

На території Неаполя Скіфського було виявлено численні археологічні знахідки, серед яких мармурові барельєфи з зображенням скіфських царів, грецькі та римські монети, а також уламки мармурових статуй. Найбільш цінними знахідками є поховання скіфських царів із великою кількістю золотих прикрас

Акмесджит: турецька спадщина

У XVII столітті на місці сучасного Сімферополя існувало місто Акмесджит (Ак-Мечеть), яке було резиденцією кримського калга-султана. Назва "Ак-Мечеть" перекладалася як "біла мечеть" з кримськотатарської мови. Ця сакральна для мусульман споруда досі є у місті, свідчачи про його багатонаціональну спадщину.

Акмесджит був важливим політичним центром Кримського ханства, де мешкали ремісники та торговці. Місто складалося з двох частин: Султан-Базар на березі річки Салгир та міські квартали на пагорбі, сучасне Старе місто.

У XVII-XVIII століттях Акмесджит розвивався як місто ремісників і торгівців, з караван-сараями, базарами та мечетями. У місті було понад 1800 будівель, 5 мечетей, 2 медресе та численні торговельні ятки.

До сьогодні збереглися залишки деяких мечетей, серед яких найстаріша — Кебір-Джамі. Археологічні розкопки виявили фрагменти керамічного посуду та курильні трубки османського типу.

Російська анексія

Акмесджит став частиною Російської імперії після анексії Криму в 1783 році. У 1784 році російська імператриця Катерина II перейменувала місто на Сімферополь, зробивши його столицею Таврійської губернії.

У період Української революції 1917-1920 років Сімферополь відіграв важливу роль у боротьбі за українську державність. У місті утворилися українські військові формування, і було проведено кілька мітингів на підтримку Української Народної Республіки. Навіть у квітні 1918 року місто звільнив загін військ УНР під командуванням полковника П. Ф. Болбочана, хоча згодом воно перейшло під німецьку окупацію.

Пізніше, у 1954 році, місто увійшло до складу Української РСР як частина Кримської області. Після здобуття Україною незалежності в 1991 році Сімферополь став адміністративним центром Автономної Республіки Крим.

У висновку, Сімферополь — місто з багатою історією, яке не можна звести лише до однієї національної ідентичності. Його коріння сягають античних часів, а учасний статус залишається предметом політичних дискусій. Чи можна вважати його українським містом? Звісно, але його історія набагато ширша і різноманітніша.

Раніше "Телеграф" розповідав про місто, яке змінило назву принаймні 5 разів. Його історія — це не просто хронологія подій, а захоплива подорож у минуле, де кожен куточок міста має свою унікальну розповідь.

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#Україна #Історія #Сімферополь