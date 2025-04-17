В Україні з’явилося нове місто: де воно знаходиться

Селище Олика на Волині відновило свій історичний статус міста

Селище Олика на Волині офіційно отримало статус міста — подія, яка стала результатом тривалої боротьби місцевої громади за повернення історичної справедливості. Адже вперше Олика отримала міський статус ще у 1564 році.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, 17 квітня 2025 року Верховна Рада України ухвалила постанову №12304, якою надала Олиці статус міста. За це рішення проголосували 255 народних депутатів

Історичний контекст

Олика мала статус міста ще до 1939 року, однак у радянський період цей статус було скасовано. Восени 2023 року громада селища ініціювала повернення історичної справедливості — відновлення міського статусу. Ініціативу підтримала селищна рада, а згодом і Волинська обласна рада, яка у грудні 2023 року направила відповідне звернення до Верховної Ради.

Де знаходиться нове місто

Олика розташована у Луцькому районі Волинської області на північному заході України. Місто знаходиться на перетині доріг, що ведуть до міст Луцьк, Рівне та Дубно, утворюючи важливий транспортний вузол регіону

Що означає новий статус для Олики

Голова Олицької громади Олександр Приндецький підкреслив, що надання статусу міста відкриває нові перспективи для розвитку інфраструктури, залучення інвестицій і покращення якості життя мешканців. Наразі в Олиці проживає близько 3750 людей.

Цікаво, що за чинними нормативами для отримання статусу міста населення має перевищувати 10 тисяч осіб, але історичне значення Олики стало вирішальним фактором для прийняття цього рішення.

Подальші перспективи

Олика — не єдиний населений пункт на Волині, який прагне отримати статус міста. За даними Асоціації міст України, у регіоні є ще кілька селищ із подібними ініціативами. Це свідчить про активний процес розвитку і трансформації місцевих громад Волині.

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