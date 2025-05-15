Його могилу закатали в асфальт: де був похований вкрадений Росією український художник Казимир Малевич

Росія буквально вкрала українського митця, який намалював "Чорний квадрат"

Казимир Малевич — великий український художник, якого привласнила Російська імперія, назвавши його своїм. У цей день, 15 травня, виповнюється 90 років від дня смерті генія, який створив "Чорний квадрат" і прославився на весь світ.

"Телеграф" розповість, що відомо про українство Казимира Малевича, де його поховано і що сталося з його могилою.

Казимир Малевич і його українське походження

Російська імперія привласнила собі багатьох українських діячів, твори мистецтва та культурну спадщину. Не винятком став і великий художник Казимир Малевич, який за життя ідентифікував себе українцем.

Малевич народився у польській родині у Києві 23 лютого 1879 року. Так склалося історично, що на той час українське місто було губернією Російської імперії, як і багато інших українських міст та сіл. Дитинство та юність художника також проходили в Україні, деякий час він жив у Конотопі. А вже 1896 року родина Малевичів переїхала до російського Курська.

Зараз у російських музеях та публікаціях Казимира Малевича часто позначають як "російського художника", без згадки про його українське походження. При цьому сам художник за життя неодноразово наголошував на своїй українській ідентичності — і через мову, і через мистецтво.

Що стосується "Чорного квадрата" Малевича, який перевернув саме уявлення про мистецтво, то відомо, що зараз картина зберігається у Третьяковській галереї у Москві. Росія продовжує створювати видимість, що Малевич є російським художником, ігноруючи його українську ідентичність.

Де похований Казимир Малевич?

Відомо, що художник помер від онкологічного захворювання у Ленінграді 15 травня 1935 року. Цього дня виповниться вже 90 років від дня його смерті.

Після смерті тіло Малевича перевезли до Москви, де воно було кремоване. А вже 21 травня 1935 року урну з прахом було поховано під улюбленим дубом художника поблизу села Немчинівка у Московській області.

Під час Другої світової війни могила великого художника була втрачена. Через роки, у 1988-му, група ентузіастів з достатньою точністю визначила місцезнаходження могили художника. Тоді було встановлено пам’ятний знак у вигляді білого куба з червоним квадратом на лицьовій стороні. Однак його вимушено помістили на узліссі приблизно за два кілометри від реального місця поховання праху.

Згодом на цьому місці почали будувати будинки. Московські чиновники з Мінкульту не поспішали допомагати ініціативній групі зберегти пам’ять Казимира Малевича. Вони дозволили забудовникам спочатку закатати в асфальт місце могили художника, а потім звести там житловий будинок. Нині це закрите селище Ромашкове-2.

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