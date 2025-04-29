Один пам’ятник на двох із дружиною: як виглядає могила легендарного оперного співака Дмитра Гнатюка

Цього дня 9 років тому помер легендарний український оперний співак

Дмитро Гнатюк – легендарний український оперний співак, який був відомим далеко за межами нашої країни. Він став одним із перших виконавців "Черемшини" та "Два кольори". 29 квітня 2016 року у віці 91 року Дмитро Гнатюк помер, а згодом на його могилі встановили незвичайний величний пам’ятник.

"Телеграф" у річницю смерті розповість, як виглядає могила легендарного виконавця опери Дмитра Гнатюка.

Дмитро Гнатюк — що про нього відомо

Легендарний український виконавець опери Дмитро Гнатюк народився 25 березня 1925 року у селі Старосілля Чернівецької області. Співати почав із дитинства у місцевій церкві. Згодом, коли почалася Друга світова війна, пішов служити. На війні Гнатюк отримав контузію, але, як потім зізнавався, саме після цього у нього по-справжньому "відкрився голос".

Після війни Дмитро Гнатюк здобув музичну освіту та почав займатися оперним співом професійно, виступаючи у театрі та гастролюючи світом. Упродовж десятиліть Дмитро Михайлович був провідним солістом Київського театру опери та балету імені Т. Шевченка. Він був виконавцем низки культових оперних партій, серед яких Остап у "Тарасі Бульбі" Лисенка, Мазепа в опері Чайковського, Фігаро у "Севільському цирульнику".

Помер Дмитро Гнатюк дев’ять років тому – 29 квітня 2016 року, йому був 91 рік. Поховали легендарного співака на Байковому цвинтарі у Києві. Через короткий час – 20 червня 2016 року — померла 88-річна дружина артиста Галина Макарівна.

Дружина Гнатюка Галина Макарівна на похороні чоловіка

Чоловіка та дружину упокоїли поруч, а згодом встановили один на двох пам’ятник. Це постамент з двох бюстів — Гнатюк вище, а Галина Макарівна справа і трохи нижче.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована Ірина Фаріон та що люди несуть на її могилу. Як виявилося, там не лише квіти та лампадки.