Могила масона і древні хрести: як виглядає старовинне кладовище у Дніпрі (відео)

Деякі поховання тут двохсотрічної давності, проте не всі мають дати

У Дніпрі є старовинне кладовище, деякі могили якого мають двохсотлітню історію. Тут є поховання відомого майора Дідалко, а також могила, яку приписують загадковому масону.

"Телеграф" розповість, що відомо про старовинний цвинтар у Дніпрі та хто там похований.

Стародавнє кладовище у Дніпрі з незвичайними могилами знаходиться на лівому березі в колишньому робітничому селищі Чаплі, пише dnpr.com.ua. Воно унікальне тим, що це єдине таке старовинне кладовище у місті. Деяким могилам тут уже понад два сторіття.

За словами начальниці Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надії Ліштви, одна з найдавніших могил на цвинтарі в Чаплях — це могила майора Осипа Яковича Дедалко.

"Вона датується 1822 роком, а народився він у 1757 році. Інформації про нього можна знайти небагато. Помер у 1822 році", — розповіла Ліштва.

При цьому начальниця управління зазначає, що, ймовірно, на цьому кладовищі в Чаплях є і старіші могили. Проте проблема в тому, що на надгробках немає дат, тож ідентифікувати їх практично неможливо.

Ще одне поховання, яке привертає увагу істориків та місцевих жителів – це "могила масона". Так називають місце, де стоїть надгробок із висіченим у камені трикутником. Однак, за словами Надії Ліштви, це радше місцева легенда.

"Багато хто сміється в соцмережах, що це могила масона. Насправді жодних відомостей, звичайно, немає, але саме відсутність датування, грубі поховання прямо зі шматками каменів, що витесані, означає одне — ці поховання давніші, ніж 1822 рік", — зазначила чиновниця.

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