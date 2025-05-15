Россия буквально украла украинского художника, который нарисовал "Черный квадрат"

Казимир Малевич — великий украинский художник, которого присвоила Российская империя, назвав его своим. В этот день, 15 мая, исполняется 90 лет со дня смерти гения, который создал "Черный квадрат" и прославился на весь мир.

"Телеграф" расскажет, что известно об украинстве Казимира Малевича, где он похоронен и что случилось с его могилой.

Казимир Малевич и его украинское происхождение

Российская империя присвоила себе многих украинских деятелей, произведений искусства и культурного наследия. Не исключением стал и великий художник Казимир Малевич, который при жизни идентифицировал себя, как украинец.

Малевич родился в польской семье в Киеве 23 февраля 1879 года. Так сложилось исторически,что на то время украинский город был губернией Российской империи, как и многие другие украинские города и села. Детство и юность художника также проходили в Украине, некоторое время он жил в Конотопе. А уже в 1896 году семья Малевичей переехала в российский Курск.

Сейчас в российских музеях и публикациях Казимира Малевича часто обозначают как "русского художника", без упоминания о его украинском происхождении. При этом сам художник при жизни неоднократно подчеркивал свою украинскую идентичность — и через язык, и через искусство.

Что касается "Черного квадрата" Малевича, который перевернул само представление об искусстве, то известно, что сейчас картина хранится в Третьяковской галерее в Москве. Россия продолжает создавать видимость, что Малевич российский художник, игнорируя его украинскую идентичность.

Где похоронен Казимир Малевич?

Известно, что художник умер от онкологического заболевания в Ленинграде 15 мая 1935 года. В этот день исполнятся уже 90 лет со дня его смерти.

После смерти тело Малевича перевезли в Москву, где оно было кремировано. А уже 21 мая 1935 года урна с прахом была захоронена под любимым дубом художника близ деревни Немчиновки в Московской области.

Во время второй мировой войны могила великого художника была утеряна. Спустя годы, в 1988 году, группа энтузиастов с достаточной точностью определила местонахождение могилы художника. Тогда был установлен памятный знак в виде белого куба с красным квадратом на лицевой стороне. Однако его вынуждено поместили на опушке леса примерно в двух километрах от реального места захоронения праха.

Спустя время на этом месте начали строить дома. Московские чиновники из Минкульта не спешили помогать инициативной группе в сохранении памяти Казимира Малевича. Они позволили застройщикам сначала закатать в асфальт место могилы художника, а потом возвести там жилой дом. Сейчас это закрытый поселок Ромашково-2.

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